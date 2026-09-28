Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 28 de septiembre

Jugarle a la desgracia

En la city lo tienen clarísimo: el apostador argentino tiene una regla de oro y no la negocia. Las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). Así de simple: a la mala, se le juega.

Por eso, este lunes 28 de septiembre, la superstición manda en la city y los pálpitos apuntan a esos números de siempre. ¿Vos ya elegiste el tuyo o vas a tentar a la suerte?