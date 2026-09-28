Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 28 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 10 minutos
Pálpito de un dígito: si le pegás a la última cifra, $100 se transforman en $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Andás con un pálpito de un solo número? Este lunes 28 de septiembre, la data que todo apostador quiere saber: si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. Ejemplo claro: ponés $100 y te llevás $700. ¡A cruzar los dedos y jugarle con fe al próximo sorteo!
Hace 25 minutos
Malas noticias, buenos pálpitos: por qué todos le juegan al 17 y al 13 en la Quiniela
Jugarle a la desgracia
En la city lo tienen clarísimo: el apostador argentino tiene una regla de oro y no la negocia. Las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). Así de simple: a la mala, se le juega.
Por eso, este lunes 28 de septiembre, la superstición manda en la city y los pálpitos apuntan a esos números de siempre. ¿Vos ya elegiste el tuyo o vas a tentar a la suerte?
Hace 1 hora
Redoblona: dos números, una pizarra y el pálpito de acertar en distintas ubicaciones
¿Qué es una Redoblona?
Si sos de los que van por todo, esta es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Se trata de elegir dos números de dos cifras y apostar a que ambos salgan en diferentes ubicaciones de la pizarra.
Por ejemplo, podés jugarle a que uno salga a la cabeza y el otro en el quinto puesto. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe, apostador!
Hace 1 hora
De $100 a $60.000: las 3 cifras a la cabeza pagan 600 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás con un pálpito para la Quiniela? Atención apostadores: si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. Para que te des una idea, $100 se convierten en $60.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!