Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 17 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
¿Creés que la quiniela es solo City y Provincia? Santa Fe y Córdoba te muestran el verdadero pálpito
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de hoy? Te contamos que, aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales.
Así que ya sabés: si querés sentir la verdadera vibra quinielera, jugale con fe a los números del interior. ¡La suerte también se reparte por todo el país!
Hace 21 minutos
¿Soñaste con 3689? Pará: en la quiniela la fija es el 89, ¡la rata!
El secreto de las últimas 2 cifras
Atenti, apostadores: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. Así que el pálpito que manda es el 89, la rata.
No te marees con el resto: mirá el final, buscá en la tabla y jugale al 89. ¡Que la suerte te acompañe este lunes!
Hace 1 hora
¡Se viene la Nocturna! El sorteo que cierra la jornada con toda la suerte a las 21:00
⏰ Sorteo Nocturna
¿Andás buscando un pálpito para terminar el día? Te contamos que a las 21:00 hs se juega la Nocturna, el sorteo que cierra la jornada. ¡A preparar la jugada y a cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Soñaste con el interior? Santa Fe y Córdoba son el pálpito federal de la Quiniela
El peso de las provincias
Si creés que todo el ruido pasa por la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense, pará la moto. En el interior también se vive con todo: Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme, y sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales.
Así que ya sabés, apostador: la suerte no es exclusiva de la General Paz. A la hora del sorteo, los pálpitos del interior se sienten fuerte. ¡A cruzar los dedos y a jugarle al número que soñaste!
Hace 1 hora
¿Soñaste con plata o con un descuido? La tabla de los sueños tiene origen italiano
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Si alguna vez escuchaste que el 32 es el dinero y el 14 es el borracho, atenti: eso no nació en la quiniela criolla. Es una adaptación local de la Smorfia napolitana, una tradición vieja como los barcos que trajeron los inmigrantes italianos hasta acá. Ellos interpretaban los sueños y les asignaban números; nosotros lo adoptamos, lo mezclamos con el lunfardo y quedó este pálpito nacional. Así que ya sabés: si soñaste con plata o con un descuido, jugale a esos números. ¡A cruzar los dedos, apostador!