Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 17 de agosto

El peso de las provincias

¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de hoy? Te contamos que, aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales.

Así que ya sabés: si querés sentir la verdadera vibra quinielera, jugale con fe a los números del interior. ¡La suerte también se reparte por todo el país!