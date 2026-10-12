Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 12 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 12 minutos
Menos plata, más pálpito: qué significa apostar a los 10 en la Quiniela
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás con ganas de jugarle a un número y no querés depender de que salga primero? Apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Si aparece en ese lote, ya tenés motivo para festejar.
La contra: el premio es menor, 70 dividido 10. La pro: tenés más chances. Un pálpito rendidor para los apostadores que prefieren ampliar la puntería. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 27 minutos
El día que la suerte salió del escondite: la Quiniela Oficial nació en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con ganas de un pálpito? Che, te cuento que la Quiniela oficial tal como la conocés hoy nació recién en 1973. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, a la vuelta de la esquina, y el juego clandestino era moneda corriente. Por eso, el objetivo principal de oficializarla fue combatir esas movidas turbias. ¡Y mirá vos! De esos rincones ocultos pasó a ser la reina de los sorteos. Ahora, a cruzar los dedos para el próximo sorteo y jugarle a tu número de la suerte.