Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 12 de octubre

📉 ¿Qué es apostar a los 10?

¿Andás con ganas de jugarle a un número y no querés depender de que salga primero? Apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Si aparece en ese lote, ya tenés motivo para festejar.

La contra: el premio es menor, 70 dividido 10. La pro: tenés más chances. Un pálpito rendidor para los apostadores que prefieren ampliar la puntería. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!