Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 27 de agosto

🔄 La Redoblona

Si andás buscando un pálpito que pegue fuerte, esta es tu jugada: la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. ¿Y qué pasa si salen los dos? Se multiplica el premio, ¡ni más ni menos!

Este jueves, 27 de agosto, no te quedes con las ganas: elegí tu dupla, cruzá los dedos y jugale con fe. ¡La suerte puede venir de a dos!