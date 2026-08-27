Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 27 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
Santa Fe y Córdoba: los pálpitos del interior que no hacen ruido pero pagan igual
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales, así que no te confíes: jugale a esos números que tienen historia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 29 minutos
La pizarra no es casualidad: por qué se sortean 20 números (y cómo aprovecharlos)
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te preguntaste por qué la pizarra tiene 20 lugares, acá va el dato: no es casualidad. Esos 20 números existen para que puedas hacer apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: si tenés un pálpito, jugale a más de un lugar y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¡Dale doble! La Redoblona, el pálpito que multiplica la suerte en la Quiniela
🔄 La Redoblona
Si andás buscando un pálpito que pegue fuerte, esta es tu jugada: la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. ¿Y qué pasa si salen los dos? Se multiplica el premio, ¡ni más ni menos!
Este jueves, 27 de agosto, no te quedes con las ganas: elegí tu dupla, cruzá los dedos y jugale con fe. ¡La suerte puede venir de a dos!