Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 24 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 8 minutos
Cuatro cifras, un pálpito y 3.500 veces la apuesta: la jugada más difícil y jugosa de la Quiniela
La magia de acertar las 4 cifras
¿Tenés un pálpito que no te deja dormir? En la Quiniela hay una jugada para grandes apostadores: clavar las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto. Es el premio más difícil, sí, pero también el más jugoso: si acertás exactamente esas cuatro cifras, ganás 3.500 veces lo que apostaste.
Así que ya sabés: si la suerte te guiña un ojo, jugale con fe al número que te late. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 23 minutos
¿Soñaste con San Cono? El 03 es tu pálpito bendito
San Cono, el patrono de la timba
Para los apostadores hay un santo con licencia para el pálpito: San Cono, el patrono de los quinieleros. Cada 3 de junio se celebra su día y las agencias de todo el país colapsan de gente yendo a jugarle al 03.
¿Y por qué el 03? Porque en la tabla de los sueños, ese número lo representa. Así que si soñás con San Cono, ya tenés el dato: jugale al 03 y cruzá los dedos. Hoy, jueves 24 de septiembre, no es su fecha, pero el pálpito sanconero queda anotado para la próxima.
Hace 1 hora
¿De dónde salió la tabla de los sueños? El 32 y el 14 llegaron en barco
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Andás con un pálpito y no sabés qué número jugarle? Atención, apostador: esos significados que usamos todos los días, como el 32 que es dinero o el 14 que es el borracho, no se inventaron acá. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una antigua tradición que llegó en los barcos con los inmigrantes italianos. Así que la próxima vez que sueñes, ya sabés: hay siglos de mística y valija inmigrante en cada número.
Hace 1 hora
¿Soñaste con la rata? El secreto de las últimas 2 cifras que todo apostador tiene que saber
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela de este jueves, 24 de septiembre? Ojo con un detalle clave: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. Es decir, ese 89 te lleva directo a la rata.
Así que ya sabés, apostadores: si el sueño te marca ese número, jugale al 89 y que la suerte haga lo suyo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Adiós a los Niños Cantores: por qué seguimos diciendo “cantá los números” aunque ya no los grite nadie
El fin de los Niños Cantores
Hubo una época en la que los números de la Lotería Nacional salían de la mano de los Niños Cantores: eran ellos los que extraían y cantaban los números a los gritos. Un ritual con voz propia.
Hoy los sorteos de quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos que dan fe de todo. Pero la frase “cantá los números” quedó para siempre en el vocabulario de los apostadores.
Así que si andás con un pálpito para el sorteo de este jueves, 24 de septiembre, ya sabés: la suerte cambió de método, pero no de mística. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
Si no la clavás a la cabeza, jugá a los premios: menos pago, más chances
Jugar a los premios
Si andás con el pálpito, pero no la tenés clara para clavarla justo a la cabeza, hay una chance más amable. Podés jugar a los premios: tus cifras pueden salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra.
Paga menos, claro, pero las chances son mayores. Así que ya sabés: para el sorteo de este jueves, 24 de septiembre, jugale a los premios y cruzá los dedos.
Hace 2 horas
San Cono, el patrono de la timba: el 03 que hace colapsar las agencias
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás con ganas de un pálpito? Agarrate, porque en el mundo de la quiniela hay un santo que tiene su propia fecha en el calendario: San Cono, el patrono de los quinieleros. Cada 3 de junio se celebra su día y las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03.
¿La razón? En la tabla de los sueños, el número 03 lo representa. Así que ya sabés: si soñás con él o querés tentar a la suerte, muchos apostadores van con todo a ese número.
Hoy es jueves 24 de septiembre, todavía falta para el 3 de junio, pero el pálpito sanconero no se toma vacaciones. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!