Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 24 de septiembre

La magia de acertar las 4 cifras

¿Tenés un pálpito que no te deja dormir? En la Quiniela hay una jugada para grandes apostadores: clavar las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto. Es el premio más difícil, sí, pero también el más jugoso: si acertás exactamente esas cuatro cifras, ganás 3.500 veces lo que apostaste.

Así que ya sabés: si la suerte te guiña un ojo, jugale con fe al número que te late. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!