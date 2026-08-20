Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 20 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 4 minutos
¡Las 12, la hora del pálpito! La Primera llega con la suerte del mediodía
⏰ Sorteo La Primera
¡Atención apostadores! El reloj está por marcar las 12:00 hs y, como pasa todos los días, La Primera llega puntual a la cita. Es el sorteo del mediodía, el favorito de las pausas para almorzar.
Si andás con ganas de un pálpito, mirá el reloj: el 12 puede ser tu número de la suerte. ¡Cruzá los dedos y que la fortuna te encuentre!
Hace 20 minutos
¿Cielo gris? ¡Corré a jugarle al 39 y al 09, que la lluvia trae pálpito!
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡Mirá el cielo y no te quedes afuera!
La suerte también se moja: asomate a la ventana, sentí el pálpito y cargá tu jugada antes del próximo sorteo. ¡Que llueva premio!
Hace 1 hora
¡Soltá el café y agarrá la calculadora! La Matutina ya tiene hora
⏰ Sorteo Matutina
¿Terminaste de almorzar? Perfecto, porque después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Para los apostadores, es el momento de asomar la cabeza por la quiniela y confiar en ese pálpito. Si tenés un número en la cabeza, jugale sin vueltas: este jueves 20 de agosto, la suerte se toma unos mates y sale a jugar. ¿Le entrás o le entrás?
Hace 1 hora
¿Jugaste al 32? Si sale, la banca pone tope y el premio viene flaco
El tope de banca
¿Soñaste con billetes y le jugaste al 32? Ojo, porque cuando un número sale tan popular, las loterías meten el tope de banca y pagan un porcentaje menor.
¿Qué significa? Que si demasiada gente acertó, la banca se cubre y el premio se reduce. Aún así, siempre es un buen pálpito: ¡la suerte está en las calles! Cruzá los dedos y seguí participando.