Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 20 de agosto

⏰ Sorteo La Primera

¡Atención apostadores! El reloj está por marcar las 12:00 hs y, como pasa todos los días, La Primera llega puntual a la cita. Es el sorteo del mediodía, el favorito de las pausas para almorzar.

Si andás con ganas de un pálpito, mirá el reloj: el 12 puede ser tu número de la suerte. ¡Cruzá los dedos y que la fortuna te encuentre!