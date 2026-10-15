Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 15 de octubre

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si andás con el pálpito a flor de piel, este dato te va a interesar: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. Traducido al bolsillo: si jugás $100, la suerte puede convertirlos en $60.000. ¡Un pelotazo de aquellos!

Este jueves 15 de octubre, los apostadores ya tienen un motivo más para cruzar los dedos. Así que si la intuición te sopla un número, jugale con fe: la suerte está echada.