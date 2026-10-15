Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 15 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
Cielo nublado, pálpito asegurado: jugale al 39 o al 09 en la quiniela
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito para el próximo sorteo? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si el día arranca nublado, esos números son fija. Este jueves, 15 de octubre, si el cielo no ayuda, ya sabés: hay que tentar a la suerte con esos números.
Hace 29 minutos
¿Tenés el número del mediodía? La Primera se sortea a las 12 en punto
⏰ Sorteo La Primera
Al mediodía llega La Primera, ese sorteo que muchos apostadores esperan con el pálpito a flor de piel. Ojo con la hora: se sortea a las 12:00 hs en punto. Así que ya sabés, andá cruzando los dedos y jugale a tu número soñado.
Hace 1 hora
Tres cifras y el pelotazo: $100 pueden convertirse en $60.000
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con el pálpito a flor de piel, este dato te va a interesar: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. Traducido al bolsillo: si jugás $100, la suerte puede convertirlos en $60.000. ¡Un pelotazo de aquellos!
Este jueves 15 de octubre, los apostadores ya tienen un motivo más para cruzar los dedos. Así que si la intuición te sopla un número, jugale con fe: la suerte está echada.
Hace 1 hora
Vespertina, a las 18:00: la suerte de la tarde ya tiene horario
⏰ Sorteo Vespertina
Este jueves 15 de octubre se viene el turno de la Vespertina. Los apostadores ya palpitan el sorteo que se juega a las 18:00 hs. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe!