El fuerte cruce entre María O`Donnell a Viviana Canosa

La conductora de televisión macrista María O´Donnell cruzó a su par Viviana Canosa luego de que publicara un mensaje contra el colectivo Actrices Argentinas por la excarcelación de presos.

Canosa había afirmado que estaba indignada porque Actrices Argentinas no hizo nada, según ella, contra la excarcelación de presos. "Darthés está preso en no sé dónde, violador, no sé qué, bien guardado está... Ahora, acaban de salir un montón de violadores, asesinos y las feministas viejo ¡no tengo la más puta idea dónde están!", afirmó en su programa de Canal 9.

Decenas de mujeres salieron a responderle por su acusación y Canosa volvió a la polémica con un mensaje en que decía que no iba a callarse porque es libre.

O`Donnell entonces la cruzó al decir que faltó a la verdad. "Nadie discute tu libertad. Dijiste que las actrices que defienden el derecho al aborto nada habían dicho sobre las domiciliarias concedidas a violadores y eso no es cierto: sacaron un comunicado. Discutamos, tengamos puntos de vista diversos pero respetemos los datos", le reprochó.