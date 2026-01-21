FOTO DE ARCHIVO: Vista general del teatro El Capitán el día del estreno de la película "Blancanieves" en Los Ángeles, California, Estados Unidos

A falta de un día para conocer las nominaciones a los Oscar, ‍la ceremonia anual de ⁠los fracasos cinematográficos de Hollywood tomó forma el miércoles, cuando la película de acción real de Disney "Blancanieves" y la nueva versión de "La guerra de los mundos" empataron a seis nominaciones de los premios Golden Raspberry.

Conocidos popularmente como los Razzies, los premios son una parodia anual de los Oscar que destaca lo que ‌los votantes consideran las peores actuaciones ⁠de Hollywood. La 46ª edición ⁠de los premios Golden Raspberry se celebrará el 14 de marzo, un día antes de los Oscar.

"Blancanieves", de ‍Disney, una nueva versión de 2025 del clásico de animación de 1937, está ⁠nominada a peor película, así ‌como a peor nueva versión, dirección y guion. La película de fantasía está protagonizada por Rachel Zegler en el papel de Blancanieves y Gal Gadot como la Reina Malvada, y sus siete personajes enanos ‌generados ‌por ordenador también fueron nominados a peores actores de reparto y a peor pareja en pantalla.

Empatada con "Blancanieves", la película de ciencia ficción de 2025 "La guerra de los mundos", protagonizada ​por el rapero Ice Cube y la actriz Eva Longoria, basada en la novela de H. G. Wells de 1898, obtuvo seis nominaciones, entre ellas las de peor película, peores actores, peor nueva versión, peor dirección, peor guion y peor pareja en pantalla.

Otros nominados son ‍el thriller psicológico "Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores", la película de ciencia ficción "Star Trek: Sección 31" y la película de acción y aventuras de Netflix "Estado eléctrico", protagonizada por Millie Bobby Brown, conocida por "Stranger ​Things".

Más de 1.100 miembros de los Razzie de todo Estados Unidos y de otras dos decenas de países ​votan en los premios, según su página web. Los votantes son miembros de la Golden Raspberry ⁠Foundation, formada por críticos de cine y expertos cinematográficos.

