Premios Oscar 2023: fecha, hora, TV y cuándo es el evento más esperado del cine

Todo lo que tenés que saber sobre la 95° edición de los Premios Oscar en este artículo. Cuándo es, a qué hora, dónde verlo y mucho más.

El próximo domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95° entrega de los Premios Oscar 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde el comediante Jimmy Kimmel estará a cargo de la conducción. Entre las películas que tienen grandes posibilidades de obtener galardones se encuentran The Fabelman, dirigida por Steven Spielberg, Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan y Daniel Scheinert, Women Talkin, de Sarah Polley, Tár, de Todd Field y The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh. Argentina participará de esta inolvidable ceremonia con su película Argentina 1985, nominada a mejor película extranjera. En esta nota te contamos todos los detalles de la gala, fecha, hora, cómo verla en vivo ¡y mucho mas!

Oscar 2023: ¿A qué hora y cómo ver?

Los Premios Óscar 2023 se celebrarán el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 21:00 (hora argentina) y tendrá una duración aproximada de tres horas. La ceremonia la transmitirán en Argentina los canales TNT y TNT Series, con la opción añadida por primera vez de poder verla en la plataforma de streaming de HBO Max.

Red carpet de los Oscar 2023: ¿A qué hora y cómo verla?

La famosa red carpet de los Oscar (o alfombra roja) donde los nominados desfilan y conceden entrevistas al periodismo comenzará desde las 18:00 (hora argentina) y como suele ser la tradición, la transmitirá el canal E! Entertainment. También a partir de las 20:00 (hora argentina) estará "Punto de Encuentro", la previa de la gala en TNT y la plataforma HBO Max, que contará con la presencia de Axel Kuschevatzky.

Oscar 2023: ¿Quién conduce la ceremonia y quiénes serán los presentadores?

En su tercera aparición como host (anfitrión), el comediante Jimmy Kimmel será el conductor de la gala. Lenny Kravitz realizará el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las estrellas que fallecieron en los últimos meses. En cuanto a los presentadores, se sumarán distintos actores y actrices para las varias nominaciones. Estarán Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

También participarán Hale Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain (entregará el Oscar al mejor actor como última ganadora de la estatuilla a mejor actriz; su contraparte masculina, Will Smith, fue desterrado de los premios por diez años tras agredir a Chris Rock en la edición pasada), John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Salma Hayek, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver.