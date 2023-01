"Argentina, 1985", nominada en los Premios Óscar 2023: cuándo es la ceremonia

La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani quedó seleccionada entre las nominados a los Premios Oscar 2023." Argentina, 1985" cuenta la historia de los juicios a las juntas militares que se hicieron tras la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el país entre 1976 y 1983.

Argentina, 1985 fue nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera y promete un nuevo galardón para el cine nacional. La exitosa película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani viene de ganar el Premio del Público en el Festival de San Sebastián.

El filme dirigido por Santiago Mitre competirá con los filmes All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda en la categoría de los Oscar que premia a las mejores películas de habla no inglesa

Argentina 1985 es la octava película nacional nominada a un Oscar.

Octava nominación de una película argentina en los Premios Oscar

Argentina, 1985 se convirtió en la octava película nacional que es candidata a ganar un Premio Oscar. De las siete anteriores, dos resultaron ganadoras: La Historia Oficial (1985) y El Secreto de sus Ojos (2009).

Cuándo será la ceremonia de los Oscar 2023

El evento de premiación de cine más trascendente del mundo tendrá su 95° edición el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, su sede más emblemática.