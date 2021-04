El periodista deportivo dejó al descubierto a su colega.

A través de su canal oficial en YouTube, el periodista deportivo Flavio Azzaro reveló cuál cree que es el motivo por el que Sebastián "El Pollo" Vignolo critica constantemente al Consejo de Fútbol de Boca Juniors, liderado por Juan Román Riquelme y secundado por Raúl Cascini (entre otros).

"Yo creo que Vignolo le dice a Cascini lo que no se anima a decirle a Riquelme. Él se la quiere pudrir y demostrar que es parte del esquema de ESPN. Que ya no es el que piensa que Román le va a hacer bien a Boca", comenzó diciendo Azzaro, consultado por sus seguidores y respondiendo sin filtros una de las cuestiones que más se han observado en los últimos días dentro del plano deportivo.

Acto seguido, Azzaro agregó: "Ya no lo disimula. Es el referente de esa mesa de operaciones que hace ESPN. Si vos sos amigo, y tenés cinco tipos al lado que lo matan, claramente muy amigo no sos. Seguramente está enojado porque ya no le da notas, debe sentir que es una falta de respeto. Se la quiere pudrir, pero como es cagón y no tiene las pelotas para decírselo directamente, se lo dice a Cascini".

De este modo, el periodista deportivo sembró la duda sobre las constantes críticas de "El Pollo" Vignolo hacia Raúl Cascini. ¿Realmente lo ataca por haberse sentido decepcionado o en verdad busca inquietar a Juan Román Riquelme por la falta de diálogo que tiene con su programa de fútbol?

Raúl Cascini rompió el silencio y le contestó al Pollo Vignolo

Luego de haber recibido constantes críticas por parte de Sebastián "El Pollo" Vignolo y de escuchar descargos contra la gestión del Consejo de Fútbol que integra junto a Juan Román Riquelme en Boca Juniors, Raúl Cascini decidió romper el silencio. Y lo hizo en TyC Sports, señal deportiva que es competencia de la que integra su ex compañero de 90 minutos de fútbol.

Lejos de polemizar, y sin mencionar al periodista cordobés, Cascini comenzó diciendo: "Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión".

"No me duelen las críticas. Pero llegar a ese punto de decirle a otro que no está preparado, es una discusión muy amplia. Consideramos que estamos preparados. Creemos todos que lo hacemos de la mejor manera y el día a día enseña un montón de cosas", agregó "El Mosquito", quien durante años integró el programa conducido por Vignolo y luego se marchó para ser parte del Consejo de Fútbol de Boca. Desde allí, "El Pollo" aseguró que la relación no fue la misma y que se sintió decepcionado por su ex compañero.