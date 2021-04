El perro salchicha de Ruggeri atacó al Pollo Vignolo en vivo: "¡No, Oscar!"

Insólito momento en F90, el programa conducido por el Pollo Vignolo.

Uno de los momentos más desopilantes de F90 se dio en el mediodía de este viernes 2 de abril. Es que "El Pollo" Vignolo fue atacado por el perro salchicha de Oscar Ruggeri. "El Cabezón" asistió al estudio de ESPN junto con su mascota, llamada Walter, y ésta protagonizó un cruce con el conductor cordobés que fue motivo de risa de todos los presentes.

Walter comenzó a correr de un lado a otro, incluso yéndose del estudio de F90 a otros que están cerca del mismo. El asunto fue que Vignolo asustó al perro haciéndole ruidos y persiguiéndolo por pocos metros. Como contrapartida, el salchicha se tomó revancha y fue a la carga de "El Pollo", ladrándole y poniéndose en posición de ataque.

"¡No! Oscar, Oscar", manifestó Vignolo, diciéndole al canino que debía irse con su dueño. En tanto, Ruggeri le pidió a Walter que "ataque a los tobillos" a su compañero y líder de F90. Lo cierto es que esto causó un momento inesperado e insólito en el aire de una de las pantallas líderes del deporte en la República Argentina. ¿Habrá venganza de "El Pollo" y llevará a su mascota al piso?

Ruggeri no sabe el abecedario y el Pollo Vignolo se lo cantó en vivo

Se sabe que el programa F90 no sólo habla de fútbol. Este ciclo, conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, también vive momentos distendidos en los que sus protagonistas se divierten más allá de la actualidad del deporte. Y en este sentido, de forma inesperada, Oscar Ruggeri no pudo terminar de recitar el abecedario completo: inmediatamente, el conductor cordobés procedió a cantárselo como en la escuela primaria.

Analizando el presente de Boca Juniors y jugando al misterio sobre un futbolista de selección que estaría en el radar del "Xeneize", la producción de ESPN tomó la decisión de adivinar su nombre mediante el clásico juego del "ahorcado". En ese momento, Ruggeri exclamó: "Pará, ¿ustedes nunca jugaron? ¡No tiren letras! Hay que tirar estas palabras, estas letras... Las consonantes, ¡las vocales!".

"Decime las vocales", expresó Vignolo. Por su parte, Ruggeri las mencionó de forma inmediata. El problema fue cuando debió decir el abecedario completo: omitió algunas letras y "El Pollo" pasó a cantárselo porque en "la Primaria" se lo enseñaron de este modo. "Tus nietos están viendo, el abuelo no sabe el abecedario. ¡Oscar no sabe el abecedario!", sentenció el conductor, generando la incomodidad de su compañero y ex campeón del mundo con la selección argentina en México 1986.