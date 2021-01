En la última edición de F90, programa emitido por ESPN, Sebastián el Pollo Vignolo propuso un debate muy picante que terminó generando una gran discusión en la mesa. ¿Quiénes son fueron los mejores jugadores del fútbol argentino? El periodista Daniel Arcucci alzó la voz, realizó un top 10 y no incluyó a Juan Román Riquelme, ídolo de Boca. Como consecuencia, el conductor se indignó al aire en TV.

"Si yo tengo que hacer una lista de los 10 futbolistas más grandes del fútbol argentino, para mí, Riquelme no entra en esa lista", indicó Arcucci, con seguridad. Inmediatamente después, el Pollo Vignolo manifestó: "No, pará. No... ¿Cómo? ¿Cómo? No, hoy estás jugando. Pará, pará, pará. Después de Maradona y Messi, para mí, es Riquelme".

Luego, Arcucci mencionó a los 5 futbolistas más grandes de la historia del país: "Los 5 primeros me salen solos: Maradona, Kempes, Passarella, Messi y Fillol. Esos son los primeros 5 más grandes de la historia". Y una vez más, Vignolo lo interrumpió para volver a sostener: "Para mí, después de Maradona y Messi viene Riquelme".

"Está bien. Si estuviera el Chavo (Fucks) acá, estarían con el Beto Alonso, Bochini. Tengo que desarrollar el resto de la lista. Ya lo he hecho. A Passarella lo pongo por encima de Riquelme. Es el mejor defensor de la historia del fútbol argentino", agregó Arcucci. Molesto con su postura, Vignolo le hizo una consulta para -una vez más- abrir un duro debate: "¿Y si tuvieras que elegir entre Alonso y Riquelme?".

El periodista que logró estar varios años dentro de la vida íntima de Maradona, le respondió al Pollo y expresó: "Para mí, están ahí los dos". Y el conductor de ESPN manifestó: "Escuchaste la que dijo". La pregunta se extendió para el resto de la mesa y el único que lo apoyó fue Federico Bulos. En tanto, el Cai Aimar y Mauro Palacios también se inclinaron por el ídolo de River.

El picante cruce entre Arcucci y el Pollo Vignolo hace unas semanas en ESPN:

El Pollo Vignolo estaba intentando realizar un editorial sobre el momento de Boca en la Copa Libertadores. Sin embargo, Arcucci lo frenó y disparó: "¿Querés seguir el editorial, Sebastián? Porque es insostenible el editorial. En pos de que no estigmaticen a Boca por los planteos de Boca, lo estigmatizaste vos...".

Vignolo reaccionó y expresó: "Me mató, ¿no?". Y luego de una breve pausa, le habló a los productores de ESPN: "Que arranque él mañana el editorial". Más tarde, y mientras observaba al periodista que más cerca estuvo de Diego Maradona, le resaltó: "Arrancala vos. Arrancá vos. No, no, no, no... Arrancá vos el editorial".