La reaparición de Mauricio Macri en la televisión dejó mucha tela para cortar en el ámbito de la política. El ex presidente de la Nación dialogó con Joaquín Morales Solá, en TN, y no hizo ningún tipo de autocrítica sobre los flojísimos cuatro años en los que le tocó gobernar. Absolutamente todo lo contrario: se dedicó a atacar al Gobierno de Alberto Fernández y a Cristina Kirchner e incluso realizó una increíble comparación en la que involucró a Diego Maradona.

El líder de Juntos por el Cambio intentó hacer una analogía que terminó perjudicándolo: "Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira, Boca es de todos los partidos y muchos credos religiosos. Boca es pasional, vehemente como es el peronismo. Cuando yo llegué a Boca, tenía que construir un puente entre esa vehemencia y una cierta racionalidad. Para eso tuve que hacer algo durísimo: fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó".

"El peronismo está en el mismo desafío: lograr separarse de Cristina Kirchner. La comparo en la irracionalidad, no en el talento. El último Perón fue el que vino a construir. Como fue Menem, uno le puede criticar muchas cosas pero no la irracionalidad", agregó Macri, ante la mirada perpleja del periodista.

Luego de la insólita comparación, Maradona salió el cruce contra Macri y realizó un fuerte descargo a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram: "Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre".

¿A qué se refirió Maradona puntualmente? A la reconocida frase que Franco Macri -padre de Mauricio- le habría hecho una vez a Carlos Grosso y Salvestrini: "Mi hijo es un pelotudo". Teniendo en cuenta esto mismo, en El Destape realizamos una selección de algunas de las mejores frases de Diego en el ámbito de la política.

Las mejores frases políticas de Maradona: