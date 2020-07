Mariano Iúdica cruzó a Recondo cuando militaba la anticuarentena: "El año pasado cerraron mil empresas y nadie dijo nada"

Mariano Iúdica y Gastón Recondo mantuvieron un tenso cruce en Polémica en el Bar cuando el periodista macrista intentaba denostar lo conseguido a través de la cuarentena y deslizaba que las políticas del gobierno habían fracasado.

"Muy bueno lo que hicimos. Entonces nos vamos a quedar así hasta que aparezca la vacuna", chicaneó Recondo, y continuó: "Lo que sabemos es mucho más de lo que sabíamos en abril. Sabemos como cuidarnos, como protegernos, las distancias que mantener, ahora lo sabemos. Tuvimos 112 días para prepararnos y no llegamos".

El doctor Cormillot recogió el guante y le respondió: "Que raro Gastón que no te des cuenta de la mortalidad de este virus. De la muerte no se vuelve, de todo lo demás si. No es el momento de poner en riesgo la salud pública".

Aun así, de los integrantes del programa, el propio conductor fue el que más fuerte salió a contestar: "Estas chicaneando Gastón. Estas hablando como si fuera un problema endémico de Argentina. Pasa en el mundo, otra vez la misma charla. Parece que fuera una cosa a propósito que un tipo como Alberto Fernández, Ginés González García y Horacio Rodríguez Larreta para cagarle la vida a la gente".

"Somos un país pobre, que si no hacíamos esto, contábamos los muertos en la calle como dice Gollán. El año pasado sin pandemia cerraron mil empresas y nadie dijo nada. Así que vamos tranquilo", concluyó Iúdica.