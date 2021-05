Horacio Cabak sigue siendo noticia puesto que en las últimas horas oficializó una cautelar que prohíbe hablar sobre su intimidad y sobre las repercusiones que dejó su escandalosa pelea con su exmujer y madre de sus hijos, Verónica Saldato. En ese contexto, el panelista de Polémica en el Bar volvió al programa de la noche de América TV pero, lejos de pasar a otro tema, vivió un tenso enfrentamiento con el conductor del envío, Mariano Iúdica.

Los cruces comenzaron cuando la mesa del programa analizaron el impacto que tuvieron los mensajes de Horacio Cabak en Twitter en donde ironizó por completo la gravedad de la situación en la que implicó a su familia. Andrea Campbell le señaló que sus declaraciones en la red social del pajarito provocaron en los usuarios "un efecto contrario" al que él buscaba dado que no hizo reír a nadie. Fiel a sus malos modos, Cabak subió el tono y apuntó: “Andrea te pido un favor: si vas a hablar de un tema puntual tenés que tener información de ese tema puntual”.

En defensa de sus publicaciones, el panelista buscó la intervención de sus compañeros de Polémica en el Bar. Si fue para buscar apoyo o para redoblar su prepotencia no quedó claro. “¿Fui tan picante? Si todo el mundo estaba hablando de ‘las supuestas’, todos los días aparecía una ‘supuesta’ ¿En qué me equivoqué? Desde que empezó esto, tengo una fila de gente diciéndome las cosas que tenía que haber hecho”, expresó.

Mariano Iúdica tomó la palabra y deslizó parte de una conversación que mantuvieron en privado con Cabak y le reprochó que no haya atendido sus consejos. “Vos también le pegás un palazo al panal de abejas en el medio del Día D...Yo te dije en el momento en que sucedió y volvés a incurrir en la misma cancherada de la otra vez desgraciadamente. ¡Te hacés el canchero!", observó el conductor de América TV, pero el panelista volvió a traer sus nervios a la pantalla y le retrucó: “¿Por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?”.

El conductor de Polémica en el Bar prefirió no quedarse en el molde y continuó con su descargo. “¡Yo te lo digo de corazón! ¡Hacé todos los juicios que quieras! Me estás contestando con el mismo nivel de canchereada. Yo hubiera preferido que en ese momento no hagas nada”, lanzó.