Una más que le sale mal al medio opositor...

Otra vez, LN+ quiso montar una operación contra la gestión de Alberto Fernández pero le salió muy mal y directamente quedó en ridículo en vivo. Es que, durante la tarde del domingo 2 de mayo, el canal opositor tuvo la intención de mostrar la pobreza actual a través de un móvil en una feria ubicada en El Triángulo de Bernal, dentro del Partido de Quilmes, en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, cuando el periodista allí presente comenzó con las preguntas a quienes vendían ropa y demás, se encontró con lo peor para el medio para el que trabaja: todos los que hablaron responsabilizaron del presente a Mauricio Macri. "Esta es la pobreza que dejó el anterior gobierno y cada día estamos peor", dijo la señora que se expresó al principio.

"La gente viene acá porque necesita vivir, nos amontonamos todos porque necesitamos trabajar", le aclaró luego de que el comunicador había dicho en la introducción que estaban "demasiado juntos", teniendo en cuenta el contexto por la segunda ola de contagios por la pandemia de coronavirus. "Acá no hay peligro porque estamos todos distanciados, al aire libre y con los barbijos", agregó.

Ante la insistencia del movilero de culpar a la municipalidad liderada por la peronista Mayra Mendoza por "haberlos juntado demasiado y haberles recortado el espacio", en la segunda instancia apareció otra mujer para revelar que "no nos cobran por estar acá, tenemos la total libertad. Nos achicaron el lugar, nada más".

"Está bueno que también se mire la miseria que dejó el gobierno anterior porque hay gente joven que está trabajando acá y a veces tiene que salir con un carrito a pedir, esa es la realidad", profundizó. "O sea, no nos fijemos solamente lo de la municipalidad, seamos honestos y colaboremos con la gente".

"Gracias a Dios y al gobierno que tenemos, ya me toca la segunda dosis en menos de 25 días", acotó su compañera de al lado. Por último se sumó Fabián, quien fue contundente al respecto: "Tengo tres nenas, las estoy criando solas. Mi situación es importante y mala. Trabajo acá y en la calle vendiendo chipá".

"El Estado me está dando una mano importante, me da 7 mil pesos por mes, yo pago un alquiler de 20 mil y mi madre me ayuda. Ahora, el responsable de esto creo que no es este gobierno, fue el anterior, que dejó un hueco grande en la economía", completó.

Cuánto creció la pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri

De acuerdo con las cifras difundidas por la UCA (Universidad Católica Argentina), tantas veces citada como ejemplo por la actual oposición, el 10 de diciembre de 2015 la pobreza a nivel nacional era del 29,1%, mientras que cuando el ex Jefe de Estado se marchó cuatro años más tarde, alcanzó el 40,8%, lo que equivale aproximadamente a 16 millones de personas.

Además, la indigencia escaló hasta casi el 9% (unos 3,6 millones de individuos) y el desempleo se duplicó desde el 5,9% hasta el 12% según los mismos datos.