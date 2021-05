El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, dio detalles sobre la denuncia que estudia contra dos ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri por una serie de jardines de infantes que se anunciaron pero que jamás se terminaron de construir.

En diálogo con Radio 10, el funcionario afirmó que se encuentra denunciado "el ex ministro Alejandro Finocchiaro y al ex ministro Esteban Bullrich, junto al equipo de conducción del Ministerio y la Secretaría de Educación”. “La denuncia es por la no capacidad de realizar las obras, los antecedentes, demoras en el inicio, el abandono de las obras, la decisión de no cuidar los bienes, el quebranto de la empresa, la actitud del Estado de no rescindir los acuerdos sin justificación”, agregó.

"Son centenares de millones de pesos los adelantos de obra que se perdieron", explicó Crou.

Esta denuncia fue presentada ante la Oficina Anticorrupción el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el 5 de marzo ante una serie de irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el Gobierno de Cambiemos, que involucran fondos por casi 62 millones de dólares del programa “3.000 jardines”.

Fue "por una serie de hechos irregulares que podrían resultar constitutivos de un delito, y sobre lo que en definitiva deberá expedirse la Justicia", explicó el ministro en aquel entonces. En total, se investiga el destino de U$S 61.920.462 para el denominado Programa 3.000 jardines.

Este programa fue impulsado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y, según los datos de la cartera educativa, “de los 3.000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107".

La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido. Según esta información, se evidencia “una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas”.