Descuentos de hasta 70% en videojuegos de PlayStation: cuáles son y cuánto valen

Hay una gran cantidad de ofertas y rebajas en la PlayStation Store debido a que estamos en medio del evento "Momentos Play". Hasta cuándo dura y qué juegos podés conseguir con descuentos te lo contamos en esta nota.

Como cada año, Playstation Store realiza su megaoferta de marzo en el evento Momentos Play. Hasta el 19 de marzo (aunque algunas ofertas pueden terminar antes) tendrás descuentos en miles de juegos, copias físicas, dlcs y accesorios con ofertas que llegan hasta el 90% dependiendo el juego. Si hacía tiempo que tenías en mente comprarte algún título en particual este puede ser tu momento.

EA Sports FIFA 23 Ultimate Edition

Tanto para PS4 como para PS5, el mas famoso simulador de fútbol está con un 60% de descuento. El FIFA 23 trae mejorados gráficos y jugabilidad, mas nuevos modos de juego y el clásico FUT mode para jugar online coleccionando jugadores y armando tu equipo.

Cyberpunk 2077

Uno de los juegos del 2022 fue el Cyberpunk 2077. En este RPG de aventura y acción ambientado en Night City tomarás el rol de un mercenario que deberá sobrevivir en un ambiente hostil lleno de desafíos. Una de sus principales virtudes es poder generar tu propio personaje y la forma en la que el juego se va amoldando a las decisiones que vas tomando. En esta ocasión podrás conseguir el juego tanto para PS4 como para PS5 con un 50% de descuento.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt es un juego de rol de acción donde tomás el rol de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos. En el juego tendrás que ir cumpliendo diferentes misiones mientras te desenvolvés en un mundo hostil donde tenés que luchar e interactuar con otros personajes. El juego se centra en la narrativa y tiene una serie de opciones de diálogo que permiten a los jugadores elegir cómo responder a los personajes. Geralt debe tomar decisiones que cambien el estado del mundo y conduzcan a 36 finales posibles, que afecten la vida de los personajes del juego. La oferta durante el Momentos Play por este juego disponible en PS4 y PS5 es del 40%.

Star Wars Jedi: La orden caída

Un clásico moderno. Star Wars Jedi es uno de los juegos mas galardonados y ya tiene planes para una secuela. Publicado en 2019 para PS4 y 2021 para PS5, el juego te pone en la piel de Cal Kestis, un Padawan y último Jedi sobrevivientes a la purga de la Orden del Jedi. En esta megaoferta dada la edad del juego, lo podés conseguir con descuento del 90%. Si nunca lo jugaste, esta es tu oportunidad.

Saga de Call of Duty

La saga de Call of Duty también está presente en esta promoción y tendrá descuentos de hasta 67% en varios de sus títulos en PS4, incluyendo al Call of Duty: Modern Warfaer y Call of Duty: Black Ops 4. Uno de los juegos de acción (conocidos como shooters) mas conocidos y con mas ediciones tiene también su lugar en Momentos Play.

Descuentos en formato físico

Mas allá de los descuentos que podés encontrar en la PlayStore, Momentos Play trae descuentos de hasta 50% en copias físicas de varios juegos que podés comprar en las tiendas adheridas. Si querés ver el listado podés hacerlo en la sección especial dedicada a estas ofertas. Se incluyen también accesorios que podés obtener a precio reducido.