Freddy Villareal contó el día que casi se agarra a piñas con Gerardo Sofovich

Freddy Villareal reveló el momento en que casi se fue a las trompadas con Gerardo Sofovich durante el rodaje de un programa de televisión.

El humorista aclaró que le guarda el mayor de los respetos y que la situación surgió de una serie de malentendidos: "Gerardo tenía una manera de trabajar muy exigente y la primera semana en un escena le dije: Gerardo, en este ambiente de mierda yo no puedo trabajar".

La respuesta del conductor fue contundente: "Sos un desagradecido, decí lo que te dije ayer adelante de la gente". "Yo por respeto hacia mis compañeros y de atino le dije: no me acuerdo. Y eso lo puso muy mal porque él me había reconocido mi trabajo", aclaró Freddy.

"Se enojó tanto por eso que era casi irnos a las manos. Me saqué la peluca y me planté, era la primera semana con Gerardo. Y ahí sale Gustavo, el hijo, y nos separa. Yo tiro la peluca y me voy al camarín". "A la media hora me llama Gerardo y fumando me dice: ¿Estás para grabar? Grabemos", destacó entre carcajadas Villarreal.