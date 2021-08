Flor Peña habló sobre el video íntimo que se viralizó: "Me costó entender"

La actriz y conductora se manifestó sobre el material que se difundió años atrás en las redes sociales. Florencia Peña, frente a frente con Marcela Tauro en PH: Podemos Hablar.

Durante los primeros años de la década de 2010, Florencia Peña fue víctima de la difusión de un video íntimo que fue viralizado en las diferentes redes sociales. Con el paso del tiempo, la actriz y conductora se animó a hablar en público sobre lo acontecido, y la noche del sábado no fue la excepción. En PH: Podemos Hablar, la protagonista miró hacia atrás y observó lo vivido como un acontecimiento que la ayudó a fortalecerse.

"Nunca supe quién lo hizo. Me quería morir. Me sentí absolutamente sola, en un momento donde no había tanta deconstrucción, entonces yo era la culpable de lo que estaba pasando. Si bien yo siempre siento que las cosas que pasan en la vida vienen a contarnos algo, y yo no me sentí una víctima sino que esto vino a contarme algo, eso pasó mucho tiempo después", comenzó diciendo Florencia Peña.

Acto seguido, y en diálogo con Marcela Tauro en el Frente a Frente que se realiza semana tras semana en PH: Podemos Hablar, Peña agregó: "En el momento que sucedió me quería morir. No sabía cómo mirar a mi papá a la cara, a mi mamá. Estaba lastimando a mucha gente, me costó entender que no había nada malo en eso".

Los hijos de Florencia Peña y su reacción por el video difundido

Florencia Peña recordó una charla con su hijo más grande, Toto, el cual le manifestó gratas palabras que hasta el día de hoy recuerda: "Mis hijos son mis hijos. Tienen una cabeza enorme. En ese momento, mi hijo más grande que era Toto me dio un abrazo y me dijo 'mamá, no pasa nada'. Me hizo más fuerte, me hizo aceptar mi sexualidad. Soy una mujer sexual, no tengo que sentirme mal por eso. Me gusta inspirar a otras mujeres a que se sientan poderosas, que vayan por el goce, que no tenemos que sentirnos culpables de nada".

"Muchos años nos hicieron sentir eso y trato de ayudar a las mujeres que les cuesta. Me ayudó mucho el video a eso, a ayudar a otras. A la distancia, te puedo decir que fue un hecho de mi vida interesante", sentenció Florencia Peña, transformando así una experiencia que la hizo sufrir mucho en un aprendizaje que hoy la ayuda a contener a otras mujeres.