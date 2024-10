Furor en el folklore por lo que hará Peteco Carabajal en Argentina: "Estamos"

Peteco Carabajal habló sobre su próximo proyecto.

Peteco Carabajal es uno de los íconos más emblemáticos del folklore nacional argentino y por ese motivo una reciente noticia en relación a un nuevo proyecto causó repercusión en los fanáticos. El músico se refirió a su inminente show en una localidad argentina.

"La experiencia en el terreno es la que me ha ido dando la posibilidad de intuir y saber cómo venía la mano. Hoy en día, la estrella es el repertorio", sostuvo Carabajal en diálogo con La Nueva Mañana. En esa entrevista, Peteco aludió a su próximo show en Córdoba, en el Teatro Real, el 26 de octubre.

Al mismo tiempo, el músico reflexionó sobre cuán plantado se encuentra en su actualidad como artista. "Lo puedo hacer solo, con músicos que no conozco, con compañeros que sí conozco, con diferentes instrumentos; la gente lo puede cantar, lo puede bailar", agregó. También adelantó cómo será su concierto: "Siempre está la cosa improvisada del momento. Y en Córdoba van a estar los 'Copla' (por el Dúo Coplanacu), Raly (Barrionuevo), la Mery Murúa, la Pao Bernal, toda gente con la que desde hace mucho tiempo estamos hermanados con la música".

La anécdota de Soledad Pastorutti con Diego Maradona

"Diego (Maradona) me venía a ver siempre a todos los shows, en mi debut en el Gran Rex, vino y se bailó un Chamamé, me escuchaba mucho en las concentraciones, esa misma canción que le canté en el Gran Rex (Brindis) es la que escuchan muchas veces Messi y los jugadores de esta Selección en las concentraciones", comentó Pastorutti sobre los momentos vividos con el emblema del fútbol. Y sumó: "Yo me propuse, desde que empecé a cantar, ser un nexo entre estos dos mundos (el campo y la ciudad). Argentina es un todo y lo único que logramos con las divisiones es darle de comer a poca gente y avivar giles".

Peteco Carabajal tiene 68 años.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole en Cosquín

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas. Y sumó: "Él no sabía si llagaba a fin de mes pero siempre fue muy alegre. Yo le debo a mis viejos, a mis abuelos y a toda mi familia lo que soy. Natalia y yo siempre fuimos iguales en casa, nadie es más que nadie. Cada vez estoy más convencida de que lo importante está ahí: en los amigos, en la familia, en los afectos".