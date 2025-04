Los 5 errores que todos cometen cuando pasean a sus perros.

El paseo diario con el perro es una actividad esencial para su bienestar físico y emocional, además de ser una excelente oportunidad para que los dueños realicen actividad física y fortalezcan el vínculo con sus mascotas. Sin embargo, especialistas advierten que muchos propietarios cometen errores frecuentes durante estas salidas que pueden afectar negativamente la calidad del paseo.

Identificar y corregir estas conductas no solo mejora la experiencia, sino que también contribuye a una convivencia más armoniosa. A continuación, los cinco errores más comunes según veterinarios y expertos en comportamiento animal.

Paseos breves y sin posibilidad de exploración

Realizar caminatas únicamente para que el animal haga sus necesidades, sin permitirle explorar, es una práctica habitual pero incorrecta. “El paseo es más que una pausa para ir al baño, es una excursión”, señala Ingrid Newkirk, fundadora de la organización PETA. Permitir que el perro olfatee libremente es fundamental, ya que es su principal forma de conocer el entorno. Los especialistas subrayan que esta actividad reduce el estrés y favorece la estimulación mental del animal. La duración del paseo debe adaptarse a la raza, edad y nivel de energía del perro.

Falta de atención durante la caminata

Caminar distraído, usando el celular o sin prestar atención a la mascota, es otro de los errores más frecuentes. “Las personas están tan centradas en sus propias cosas que no hacen caso a los animales”, advierte Newkirk. Prestar atención al comportamiento del perro permite anticiparse a posibles conflictos y entender mejor sus necesidades.

Uso inadecuado de la correa

Dar tirones bruscos a la correa para corregir al perro puede provocar estrés y lesiones, especialmente si se utiliza un collar convencional. Los veterinarios recomiendan reemplazarlo por un arnés, que permite un mejor control sin dañar al animal. “Jalar de la correa no enseñará nada; por el contrario, puede ser perjudicial”, advierten desde la clínica veterinaria La Pastora, en Uruguay.

Castigos y gritos durante el paseo

Regañar al perro con gritos o castigos físicos durante la caminata es una práctica desaconsejada. Lejos de corregir conductas, puede generar ansiedad y dificultar el aprendizaje. Los especialistas recomiendan mantener la calma y actuar con suavidad ante comportamientos no deseados. Si las conductas problemáticas se repiten, es preferible consultar con un adiestrador profesional.

Impedir la socialización con otros perros

Restringir el contacto con otros animales, salvo en casos de seguridad, puede perjudicar el desarrollo social del perro. “La socialización controlada es muy importante”, destacan los veterinarios. Permitir que los perros se saluden, siempre con supervisión y correa, ayuda a reforzar su confianza y a fomentar habilidades sociales esenciales.

Un beneficio para toda la familia

Un estudio británico reveló que muchos propietarios alcanzan los 150 minutos semanales de actividad física recomendados solo caminando con sus mascotas. Por eso, los expertos sugieren transformar el paseo en una rutina familiar saludable, con tiempo de calidad y sin errores que comprometan el bienestar del animal.

Por qué no se recomienda que los perros consuman comida de humanos

La relación que una persona construye con un perro puede ser tan grande que decida compartirle un poco de la comida que tiene servida en el plato. Una acción que se replica tanto en la Argentina como en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, la misma no se encuentra aconsejada porque podría darse un efecto negativo en el organismo del animal.

Muchas veces, los perros se presentan en el comedor porque sienten el olor de la comida que se acaba de servir y se quedan esperando que uno de sus amos les convide un poco para degustar ese sabor. Si bien esto queda a consideración de las personas, lo que algunos expertos señalan es que se trata de un error que debe comenzar a corregirse.

"El que obra bien, le va bien. Ley de la vida", expresa una imagen que fue compartida por BandidosFrases, como figura su usuario de X (ExTwitter). En el posteo se puede apreciar que un trabajador de un puesto de comida le ofrece un poco de carne a un perro que estaba sentado esperando su oportunidad para alimentarse. Una práctica que es considerada como un buen gesto podría terminar siendo perjudicial para el animal.

Lo primero a señalar es que los perros deben llevar una dieta especial de acuerdo a su organismo. Hay algunos que disponen de ciertas enfermedades que no les permite alimentarse de productos balanceados, y necesitan de una receta única como podría ser papas, batatas y cerdo. Cualquier otro cambio podría generarles grandes problemas de salud. Es por ello que introducir cambios en lo que comen no es algo menor.

Los perros y gatos no deben consumir alimento humano.

"La respuesta reside en el pH del estómago. La acidez es lo que hace posible que sean capaces de digerir productos como los huesos y que además sus digestiones sean mucho más rápidas que las humanas. Pero esto no quiere decir que los perros puedan tomar cualquier tipo de alimento", expresan desde Kivet, servicio de clínicas veterinarias. Lo que las personas pueden digerir es probable que los perros no y les cause enfermedades con el paso de los días.

No obstante, hay alimentos que no le van a provocar grandes problemas a los perros en caso de que los consuman como es el caso de la carne cocida y sin huesos. Además es importante que no tenga sal. También se pueden alimentar con determinadas verduras como zanahoria, boniato y calabaza. Mientras que la cebolla no se aconseja darle debido al grado de acidez que tiene. Ante cualquier duda es importante recurrir al veterinario de confianza para que este entregue una mayor precisión y especializada sobre el perro.

Alimentos a evitar