Dura derrota para Juana Viale contra PH: Ni con Luque como invitado le pudo ganar a Telefe

Juana Viale presentó al polémico médico involucrado en la muerte de Diego Maradona, pero tampoco le alcanzó para quedarse con el rating del sábado.

Este sábado, Juana Viale y Andy Kusnetzoff volvieron a enfrentarse en el clásico televisivo de los sábados a la noche. Si bien la nieta de Mirtha Legrand contó con la presencia del doctor Leopoldo Luque, uno de los profesionales investigado por la muerte de Diego Armando Maradona, no pudo superar a Pasapalabra, Especial Famosos ni a PH Podemos Hablar, los programas de Telefe que se están quedando con el rating del prime time.

La Noche de ML en El Trece perdió ante los ciclos de Telefe con 7.8 puntos de rating. Mientras que Pasapalabra, el envío conducido por Iván de Pineda en su edición Famosos, que viene de una exitosa semana frente a Bienvenidos a Bordo, promedió 10.8 puntos de rating y PH Podemos Hablar 11.3, aunque alcanzó picos de 12.7 puntos.

Juana Viale cambió su mesaza opositora por el neurocirujano Leopoldo Luque, dramáticamente conocido por haber sido el doctor de Diego Armando Maradona y uno de los apuntados por la Justicia en la causa que investiga la muerte del Diez. Además estuvieron el Rifle Varela, el diputado Waldo Wolff y el Dr. Gonzalo Pérez Marc. Pero antes de recibir a sus invitados, Juana Viale anunció que Mauricio Macri será el único invitado del ciclo de El Trece la próxima semana. Y aún así, la conductora no consiguió lo que buscaba.

“Es difícil. Uno trata de entender porque cambió la carátula. Pero no la encuentro. Pensar que es una etapa de acusación me calma la ansiedad”, indicó Luque sobre la investigación caratulada “abandono de persona y homicidio simple con dolo eventual” y que tiene como principales imputados a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, médica psiquiatra de Diego. En la misma exposición aseguró: “Yo no siento la condena social".

Juana venía de protagonizar una fuerte derrota de la semana anterior, y si bien logró acortar la brecha, no le alcanzó para vencer a sus competidores en Telefe. Según Kantar Ibope Media, PH hizo 11.3 puntos de rating promedio, mientras que La noche de Mirtha midió 7.8. En cuanto a los picos, Andy tuvo uno de 12.7 en el inicio de su programa, y lo repitió promediando la mitad del ciclo. En cambio, el pico de Juana fue de 9.0.

En contrapartida, Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar recibió a Arturo Puig, un gigante del rating del canal de las pelotas, a Pamela David, la influencer "acusada" de ayudar a Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity, Paulina Cocina, Yoyi Francella y Ale Sergi, quien compartió distintas experiencias de su noviazgo con la actriz Andrea Rincón.

Por su parte, Pasapalabra, Especial Famosos, promedió 10.8 puntos de rating, la marca más alta desde que debutó en Telefe y quedó segundo entre los programas más vistos del día con picos de más 13 puntos. Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky, Fede Bal, Analía Franchín, Agustina Casanova y Darío Sztajnszrajber fueron los invitados que acompañaron a Iván de Pineda.