Paulina Cocina contó en Los Mammones su paso por la comisaría: "Ahí fue mi primer beso"

Creer o reventar, Paulina Cocina le reveló a Jey Mammón que su primer beso tuvo lugar en una cárcel. Por qué terminó en una comisaría y qué fue lo que sucedió.

Paulina Cocina volvió a dar que hablar en los medios de comunicación. En esta oportunidad, no se trata de una de las fabulosas recetas de cocina que suele publicar en su canal de YouTube para que miles de fanáticos y fanáticas puedan seguir sus recomendaciones. En las últimas horas, la famosa chef confesó una experiencia increíble que afrontó en su vida: en el programa de Jey Mammón contó el motivo por el cual terminó en la cárcel y que allí mismo dio su primer beso.

En una entrevista tan graciosa como increíble, Paulina fue consultada acerca de su primer beso. Y curiosamente, la reconocida influencer relató cómo fue su salida fallida por el barrio porteño de Palermo, donde vivió una verdadera odisea: "Lo que pasa es que hubo un primer beso, pero no fue mi primer beso. Yo estaba saliendo con un chico y en Plaza Serrano nos quisieron robar".

Luego del intento de robo que sufrió, el joven con el que estaba la cocinera reaccionó y acudió a las fuerzas de seguridad de la zona: "El chico con el que estaba le fue a decir a un policía que estaba en una esquina". Luego de que atraparan al ladrón, el efectivo le comunicó que debía ir a prestar declaración para constatar lo ocurrido: "Nos dijo que teníamos que ir a la comisaría a declarar".

Paulina Cocina, famosa chef influencer.

Tanto Paulina como el hombre que la acompañaba le hicieron caso al policía y cambiaron sus planes: fueron a la comisaría más cercana a explicar el mal momento que habían vivido en Palermo: "Era la primera cita y nos fuimos a la comisaría, que es un lugar en el que tardan, se tarda mucho... y bueno, pintó chape en la cárcel".

La depresión que sufrió Paulina Cocina

Hace unos meses, y en diálogo con Andy Kusnetzoff, Paulina Cocina reveló detalles de la depresión que sufrió de joven: "Yo tenía 17 años. Estuve triste mucho tiempo, tuve depresión seguramente durante muchos años. Me diría que empiece un tratamiento rápido, que va a pasar y que un día voy a estar en PH Podemos Hablar y voy a salir y decir: 'Tuve una vida color de rosas'. Y no me voy a acordar porque me olvidé, estoy tan lejos. Fueron muchos años de la tristeza, de no levantarme", indicó la famosa chef.

Sorprendido, Andy Kusnetzoff le consultó qué tan grave estuvo: "¿Estuviste mal?". Con la mirada observando el fogón que había en el programa, Paulina Cocina detalló el calvario personal que vivió: "Creo que tuve una depresión no megagrave, pero sí muy larga, de muchos años y ese tipo de enfermedades son difíciles y no las ven. Son difíciles a nivel diagnóstico. Por lo general, la gente te dice: 'Ponete contenta, no pasa nada, tu vida está buena'". Y aclaró: "La realidad es que yo no tuve eventos traumáticos o difíciles".

El conductor del programa de Telefe volvió a indagar un poco más y le preguntó: "¿Y qué sentías? ¿No salías de tu casa o no socializabas mucho?". Con absoluta sinceridad, la influencer comentó: "No, tenía como tristezas. Yo no tuve una etapa de mi vida en la que la pasé permanentemente mal. Quizás, un día estaba muy triste en casa. Muchos años me duró, eh. Estoy hablando de ocho o diez años. Salí haciendo un tratamiento".