Paula Echeverría, 48 años: "Los ejercicios de Ballet Workout transforman el cuerpo y ves resultados muy pronto"

A sus 48 años, Paula Echevarría mantiene una rutina de ejercicio variada en la que el movimiento ocupa un lugar importante. La actriz entrena varios días a la semana y combina ejercicios de fuerza, cardio y Ballet Workout (o Ballet Fitness), una disciplina basada en movimientos del ballet clásico que, según ella misma explica, consiguió transformar rápidamente su cuerpo.

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“No estaba en forma y de repente empecé a ver como mis músculos crecían y mi silueta se definía rápidamente”, contó en distintas ocasiones al hablar de sus entrenamientos junto a Yasmina Sancayo, bailarina profesional y entrenadora personal especializada en este método que se volvió tan popular este 2026.

Qué es el Ballet Workout que practica Paula Echevarría

El Ballet Workout adapta movimientos propios del ballet clásico a un entrenamiento que no requiere necesariamente una barra ni una preparación previa como bailarina. Las sesiones combinan diferentes ejercicios que obligan a mantener una postura controlada y a activar varios grupos musculares al mismo tiempo.

En el caso de Paula Echevarría, la actriz realiza dos sesiones semanales de esta disciplina. El trabajo se centra especialmente en la activación del core, las piernas, los brazos, la postura y el equilibrio. Paula resume los efectos que experimentó después de incorporar este tipo de entrenamiento: “transforman el cuerpo y ves resultados muy pronto”.

Un entrenamiento que trabaja todo el cuerpo

Una de las características del Ballet Workout es que no se limita a trabajar las piernas. Los movimientos requieren mantener el abdomen activo y controlar la posición del cuerpo, por lo que el core tiene un papel importante durante las sesiones. También se ejercitan las piernas, con movimientos orientados a mejorar su tono y estilizar visualmente la silueta. Los brazos y la musculatura encargada de mantener una buena postura también participan en los ejercicios.

Otro de los aspectos que se trabajan es el equilibrio, una capacidad que puede resultar especialmente interesante a medida que pasan los años, ya que contribuye a mantener una mayor estabilidad y autonomía física.

Aunque el Ballet Workout es una de las disciplinas que más ha destacado al hablar de su transformación física, la actriz no basa todo su entrenamiento en el ballet. Su rutina semanal combina diferentes tipos de ejercicio. Según explicó, dedica dos días a la fuerza, otros dos al cardio, principalmente caminatas rápidas, y otros dos al Ballet Workout. También incorpora ejercicios hipopresivos.

“Intento hacer un poco de deporte todos los días o, mínimo, entrenar 5 días por semana entre 1 hora y 45 minutos. Hago dos días ballet, otros dos días entrenamiento de fuerza y otro par de días cardio; una buena caminata o cinta”, dijo. La constancia es, para ella, una de las claves de su relación con el ejercicio. “Lo más importante es ser constante, hacer algo todos los días, aunque solo sean 15 minutos”.

Hacer deporte, mucho más allá de conseguir una figura definida

Para Echevarría, entrenar no responde únicamente a una cuestión estética. La actriz también ha hablado en diferentes ocasiones de los beneficios que encuentra en el ejercicio para su bienestar mental. “En los peores momentos de mi vida, hacer deporte siempre me ayuda. Me despeja la mente, me hace encontrarme bien... pero sobre todo por dentro, también mental. No quiero dentro de unos años levantarme y que me duela todo”, explicaba durante una visita a El Hormiguero.

Además, intenta mantener una rutina que pueda sostener a largo plazo. “No soy una psicópata del entrenamiento, pero intento moverme todos los días de mi vida. Me siento muy bien y mucho mejor después de hacer ejercicio que antes. Cuando termino me puedo ir a tomar algo o a cenar. Y lo hago por sentirme bien por dentro, aunque luego tienes el plus de que te ves bien por fuera”, concluyó.