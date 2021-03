Paula Chaves es una de las personalidades que más utiliza las redes sociales para tratar de comunicar ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida de sus hijos y también con el crecimiento de los niños. La conductora de Bake Off Argentina aprovechó su cuenta de Instagram y realizó un desesperado pedido para tratar de reflejar una dura problemática.

La presentadora, quien tiene tres hijos con Pedro Alfonso (Olivia, Baltazar y Filipa), se hizo eco de una publicación que hizo la periodista Soledad Barruti, quien escribió los libros Malcomidos y MalaLeche, en Instagram: "La comida adecuada -rica, sana, de verdad- es un derecho, y ese derecho debe estar garantizado siempre pero sobre todo en la infancia cuando uno es un pequeño cuerpo que crece, y disfruta, y se disfruta mientras experimenta y se despliega. Y también cuando la carencia de lo que hace bien y el exceso de lo que daña va a quedar impreso subjetiva y objetivamente, brutal y sin retorno".

"No da lo mismo qué se come en los primeros años. Ni para el estómago, ni para el cerebro, ni para el paladar que va formando el gusto que luego va a guiar nada menos que el deseo, es igual comer alimentos que cosas. Una criatura que come comida de verdad va a amar la comida. Una que come cotidianamente comestibles llenos de azúcar con colores y perfumes de artificio posiblemente la tenga más difícil. Unicef habla de la comida que creemos infantil como una violación a los derechos humanos básicos de la infancia, un hecho violento", agregó Barutti.

Asimismo, cuestionó la comida que hubo en el regreso de las clases presenciales: "Ayer pregunté qué estaban comiendo en esta vuelta a clase y las respuestas son desoladoras. Construimos una civilización que ante una pandemia que nos necesita fuertes y reconectando tiene más miedo a una manzana que a un paquete de galletitas. Eso en los colegios donde sirven algo. En los que no sirven nada hay personas desesperadas porque esa porquería que servían antes era mejor que nada, y otras que festejan porque en casa se come mejor. También están lxs privilegiados, con comedores copados, y quienes se abraza al tupper que ahora sí pueden mandar a clases".

¿Qué fue lo que dijo Paula Chaves al respecto? Resaltó la importancia de que los niños y jóvenes cuenten con una buena alimentación para poder crecer de manera sana: "La comida adecuado es un derecho…Basta de los snacks llenos de azúcar y de querer meterle a los niñxs alimentos que los hacen 'fuertes'".