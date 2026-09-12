Pastora Vega, 66 años: "Hago una rutina de ejercicios en casa, con mi yoga mat y mis pesas"

Pastora Vega, de 66 años, mantiene una rutina activa que combina movimiento cotidiano, ejercicios de fuerza y disciplinas como el yoga y el pilates. La actriz no sigue un plan rígido ni necesita pasar todos los días por el gimnasio y una buena parte de su entrenamiento lo realiza en casa.

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Para Pastora, no siempre es necesario acudir al gimnasio para mantenerse en forma. Cuando no tiene tiempo para desplazarse, convierte su propia casa en su espacio de entrenamiento y utiliza elementos sencillos como una esterilla o yoga mat, pesas y gomas elásticas. "Hago la rutina en mi casa. Me pongo mi esterilla, mis pesas, mis gomas y todos los días que puedo lo hago. A veces no puedo ningún día porque estoy superliada", cuenta en una entrevista a Semana.

La rutina de ejercicios de Pastora Vega a sus 66 años.

Su propuesta combina ejercicios de fuerza con otras actividades que favorecen la movilidad y el control corporal. Entre sus disciplinas favoritas se encuentran el yoga y el pilates, que alterna con cardio y otros ejercicios. Por otro lado, caminar es fundamental en su rutina. La actriz intenta desplazarse a pie siempre que tiene la oportunidad, una actividad sencilla que incorpora a su rutina diaria sin necesidad de reservar un momento específico para hacer ejercicio.

Según explica el médico Rodrigo Arteaga en TELVA, caminar ayuda a mantener sanas las articulaciones, especialmente las caderas, rodillas y tobillos, zonas especialmente importantes a partir de los 60 años para conservar una buena movilidad. Además, caminar puede contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, ya que, según explica el especialista, "promueve la producción de neurotransmisores que mejorar el estado de ánimo".

Yoga y pilates para ganar fuerza y movilidad

Dentro de su entrenamiento, el yoga y el pilates ocupan un lugar destacado. Ambas disciplinas permiten trabajar diferentes capacidades físicas al mismo tiempo y pueden complementar los ejercicios de fuerza que realiza con pesas y gomas. El equipo técnico de Lido Fitness & Spa destaca que "el yoga ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la flexibilidad y el equilibrio y aumentar la fuerza muscular mediante el trabajo con el propio peso; además, favorece la concentración y la claridad mental y contribuye a una mayor relajación y a un mejor descanso".

La clave para Pastora Vega, en cualquier caso, parece estar más en mantener un estilo de vida activo que en seguir una rutina perfecta. Ella misma reconoce que hay días en los que no puede entrenar y no considera necesario obsesionarse con cumplir todos los objetivos.

Una forma de cuidarse adaptada a los 66 años

La actriz también apuesta por adaptar sus hábitos a cada etapa de la vida y por asumir el envejecimiento como un proceso natural. "No hay que frenar ni detener nada, todos vamos a pasar por ahí", apunta en una entrevista con Telecinco. En su día a día también incorpora suplementos y cuidados específicos de la piel, aunque los entiende como herramientas relacionadas con su bienestar y no como una manera de detener el paso del tiempo. Su rutina se basa en una combinación de actividad física, movimiento diario y hábitos que puede mantener sin convertirlos en una obligación, desde caminar hasta entrenar en casa con pesas y gomas, pasando por el yoga y el pilates.