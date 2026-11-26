Con el paso de los años, la piel del contorno de los ojos cambia y el párpado puede perder firmeza, lo que modifica la forma de la mirada. Frente a esto, el maquillaje puede convertirse en un aliado para realzar los ojos, siempre que se elijan las texturas y los tonos adecuados.

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Aunque existen diferentes técnicas para maquillar un párpado caído, no todos los productos generan el mismo efecto visual. Por eso, Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme España, explicó en Woman qué sombras conviene utilizar a partir de los 60 años y cuáles es mejor evitar para no acentuar el volumen del párpado.

Foto: InStyle.

Qué sombras usar para levantar el párpado caído después de los 60

Uno de los aspectos más importantes para conseguir una mirada visualmente más elevada es la elección de las sombras. Según el maquillador, los tonos oscuros pueden ayudar a disimular el volumen del párpado caído, mientras que los acabados brillantes tienden a destacarlo.

"Utiliza sombras de ojos oscuras y de acabado mate. Los colores oscuros reducen y disminuyen, con lo cual, ese párpado caído con un color oscuro va a parecer que reduce el volumen. Cuanto más oscuro sea, mayor va a ser la corrección", explicó Siguero.

El profesional aclara que no es necesario recurrir exclusivamente al negro para conseguir ese efecto. También se pueden utilizar tonos verdes, azules, granates o marrones, siempre que tengan un acabado mate, ya que permiten aportar profundidad sin destacar demasiado el relieve de la zona.

Cómo maquillar los ojos para disimular el párpado caído

Además de las sombras, hay otros pasos que pueden ayudar a conseguir una mirada más descansada. Para empezar, el maquillador recomienda corregir las ojeras, ya que trabajar esa zona permite aportar un aspecto más fresco al rostro.

"Podemos empezar por un corrector de ojeras, para conseguir esa mirada más descansada", aconseja el experto. Después, las cejas también tienen un papel importante en el resultado final. Mantenerlas definidas y bien estructuradas ayuda a enmarcar los ojos y a potenciar la expresión facial. "Maquillar una ceja bien definida y bien estructurada", recomienda Siguero.

Foto: Telva.

Otro de los recursos que propone es trabajar las pestañas superiores. Rizar las pestañas y aplicar máscara desde la raíz permite reforzar la definición de los ojos y contribuir a que el párpado se vea visualmente más elevado.

"Hay que trabajar mucho las pestañas superiores. Rizar la pestaña y aplicar abundante máscara desde la raíz. Esto lo que va a hacer es sujetar (visualmente) lo que es el párpado caído", señala.

Qué acabados de sombras conviene evitar

La textura de los productos también influye en el resultado del maquillaje. Si el objetivo es disimular el párpado caído, Siguero recomienda evitar las sombras demasiado brillantes, irisadas o metálicas, que pueden reflejar la luz y destacar el volumen de la zona. "No hay que evitar los colores claros. Hay que evitar texturas muy brillantes, irisadas o metálicas", concluye el maquillador.