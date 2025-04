¿Qué es y cómo se desarrolla una pareja que práctica el “toliamor”?

Cómo es una pareja que práctica el toliamor.

La relaciones de pareja se construyen por medio de acuerdos y es importante dejar en claro qué cosas se permiten como también aquellas que no van a ser toleradas. La monogamia es una de las más elegidas, pero también existen vínculos que se fijan bajo las reglas del "toliamor".

Antes de establecer una unión y darla a conocer de manera pública, las personas deben tener una charla en la que se establezca qué es lo que les parece correcto. Ahí pueden surgir diferencias en la que cada uno manifieste si está en condiciones de pensar en algo a largo plazo o una relación sin tantos compromisos. Todo depende de los gustos, pero más que nada de la comodidad que se pretenda alcanzar.

"Ustedes que saben todo, ¿cómo se llaman ahora las relaciones de parejas 'monogámicas' en las que si hay engaño se oculta y se finge demencia? Las tradicionales de siempre digamos", expresó SsuperflU, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Los comentarios más repetidos señalaban que una relación que funcione de esa manera no es sana, mientras otros expusieron el término de "toliamor" para responder de forma efectiva la duda inicial.

¿Qué es el Toliamor?

Lo primero a señalar es que se trata de una relación en donde dos personas saben que la otra tenga un vínculo amoroso por fuera de la pareja, que puede incluir relaciones sexuales o no, y no hay una discusión alguna. En simple palabras, se es consciente del engaño pero no se aborda para evitar una confrontación. Lo importante es que el vínculo principal se encuentre protegido, se conserve y que vaya creciendo con el paso del tiempo.

Por otro lado, se menciona que las parejas que practican el Toliamor deben establecer hasta qué punto la segunda relación puede extenderse o no. Aunque esto no implica que uno de los dos tenga celos, pase momentos en donde sus emociones se encuentren revueltas y haya escenas de llanto, pero que no puedan comunicarse por el tipo de vínculo que se decidió aceptar.

Una de las confusiones que despierta esta forma de vincularse es que se suele asociar con el Poliamor, aunque está lejos de serlo. La única diferencia que hay, de gran importancia, es que las relaciones por fuera de la pareja se encuentran alentadas. Alguien le puede presentar a su compañero/a la persona que está conociendo y que dispone la intención clara de desarrollar un vínculo. Mientras que en Toliamor es secreto, no se habla.

¿Qué sucede si doy muchos likes en Tinder?

Al momento de separarse, una persona puede tener dudas sobre cómo establecer nuevos vínculos y que le permitan construir una relación. Una de las aplicaciones más utilizadas para lograrlo es Tinder, que se encuentra disponible tanto para celulares que cuenten con sistema Android como iOS.

La intención de la aplicación es que la persona deslice los perfiles para establecer una conversación y luego puedan conocerse en una cita. Aunque los likes no son ilimitados, debido a que solo es posible entregar 50 me gusta por día: se entiende que es una cifra lógica porque tener más puede provocar que las personas comiencen a repetirse.

En caso de necesitar dar más likes en un día, Tinder le ofrece a las personas un servicio premium como los planes Plus, Gold y Platinum. También entregan más Super Likes que ubican al usuario de manera preferencial en lo que otra persona observará al momento de abrir la aplicación.