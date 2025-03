¿Qué significa ghostear en una relación y por qué sucede?

Qué es ghostear.

Muchas veces el comportamiento de las personas, ya sea que se encuentren en pareja o no, puede generar confusiones y no saben cómo explicar lo que está sucediendo. Un término como ghostear permite que se tenga un mayor conocimiento sobre una práctica bastante habitual y que describe determinadas reacciones.

Son varios los factores por los cuales una pareja puede atravesar un momento de dificultad y algunas se rompen después de que se detecta un comportamiento que es considerado extraño. En algunos casos, se llega a un punto de no respuesta en donde pareciera que se está hablando con una pared y cualquier intento de obtener una palabra es en vano.

"Pocas sensaciones tan lindas como la de recién concretar una primera cita exitosa", expresó Gineisi_CAGB, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Lo particular es que dos días después de aquel encuentro, le volvió a dar importancia al tweet pero esta vez para anunciar que había sido ghosteado. En los comentarios muchos buscaron consolarlo por lo que sucedió y las expectativas que se le generaron alrededor de la otra persona.

¿Qué es ghostear?

Las redes sociales permiten que el contacto con una persona pueda romperse de manera abrupta y que no haya forma de volver establecerlo. Lo más común en estos caso es haber sido bloqueado y no poder mandar nunca más un mensaje. El término ghostear se vincula con esto, pero con el agregado de que el otro decide cortar el vínculo de forma repentina y sin ningún tipo de explicación alguna.

Si bien, ghostear se suele usar para aquellas personas que se conocen hace poco o que llevan un tiempo saliendo, también puede vincularse con vínculos de amistad. Lo que más importa es que uno de los participantes de la charla recibe o no los mensajes y no hace ningún tipo de esfuerzo para contestarlos. Es posible apreciar que salte la notificación de que el texto fue visto, pero no hay respuesta y tampoco la habrá en las próximas horas.

