Parece Inglaterra, pero queda en Buenos Aires: el museo de los Beatles con la colección más grande del mundo.

Hay un rincón de Buenos Aires que te transporta directamente a Liverpool, la ciudad inglesa que dio origen a The Beatles. Es un museo en el que se pueden ver objetos históricos, piezas originales y recuerdos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y que te invita a recorrer la historia de una de las bandas más influyentes sin salir de la Argentina.

{{{htmlAmp}}}

Se trata del Museo Beatle de Buenos Aires, un espacio que reúne una colección privada de objetos vinculados con la banda reconocida por el Libro Guinness de los Récords. Está ubicado en pleno centro porteño y es una propuesta ideal tanto para los fanáticos del grupo como para quienes buscan hacer un plan cultural diferente en la Ciudad.

Cómo es el museo de los Beatles que tiene récord Guinness

Detrás de esta colección está Rodolfo Vázquez, un coleccionista argentino que le dedicó gran parte de su vida a reunir objetos relacionados con los Beatles. Su pasión dio origen a una colección de más de 11.000 piezas, que incluye discos, fotografías, autógrafos y artículos relacionados con la historia de la banda. La propuesta permite seguir la trayectoria de los llamados Fab Four a través de elementos que reconstruyen distintas etapas de su historia musical y personal.

Entre las piezas hay objetos originales, recuerdos difíciles de conseguir y reliquias que permiten conocer detalles de la vida de los integrantes del grupo. Uno de los atractivos es la posibilidad de cruzar Abbey Road, en referencia a la icónica portada del disco homónimo, y sacarse fotos en escenarios inspirados en momentos históricos de los Beatles. También hay una ambientación que recrea la famosa cama de John Lennon y Yoko Ono.

Qué objetos históricos se pueden encontrar en el Museo Beatle y qué se enseña

La colección va mucho más allá de los discos y las fotografías. Según detalla el sitio oficial, el museo reúne instrumentos, vestuarios originales, autógrafos y objetos personales relacionados con los cuatro músicos. El recorrido también incluye recuerdos vinculados con la historia de los integrantes y materiales que reflejan cómo evolucionó el grupo desde sus comienzos.

Además, el Museo Beatle desarrolla visitas educativas destinadas a escuelas e institutos de inglés. La iniciativa combina el aprendizaje del idioma con la historia de la banda y el contexto social y artístico en el que surgieron sus canciones. De acuerdo con la información oficial, las experiencias incluyen recorridos en castellano e inglés y actividades pensadas para acercar a los estudiantes al legado cultural de los artistas.

Dónde queda el Museo Beatle y cuándo se puede visitar

El museo funciona dentro del Paseo La Plaza, uno de los espacios culturales más conocidos de la avenida Corrientes. Además, está junto a The Cavern Club Buenos Aires, un bar temático dedicado a la banda donde también se realizan espectáculos musicales en vivo. La visita se puede combinar con una salida para comer, tomar algo o escuchar música en un ambiente inspirado en el mundo beatle.