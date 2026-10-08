La esquina de Buenos Aires que parece Londres: casonas, calles arboladas y una librería histórica.

Buenos Aires tiene rincones capaces de cambiar por completo la sensación de estar en la ciudad. En algunas calles de Belgrano R, las grandes casonas, los árboles añosos, los jardines y la arquitectura de inspiración inglesa construyen una postal que bien podría pertenecer a un barrio de Londres.

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Uno de los puntos que mejor reúne esa estética se encuentra en la esquina de Conde y Echeverría. Allí, el paisaje residencial se combina con la presencia de la tradicional Librería Kel, en una escena que recuerda a algunos de los barrios más pintorescos de la capital británica.

La combinación de fachadas de ladrillo, techos inclinados, rejas, vegetación y calles tranquilas le da al lugar una identidad particular. No es necesario recorrer grandes distancias ni buscar una escenografía específica, basta caminar unas cuadras para encontrar construcciones que conservan diferentes rasgos de la arquitectura inglesa.

Belgrano R y su vínculo con la arquitectura inglesa

La historia de esta zona está estrechamente relacionada con el desarrollo del ferrocarril y con la presencia de inmigrantes británicos que llegaron a Buenos Aires durante el crecimiento de esa actividad. La estación Belgrano R, inaugurada en el siglo XIX, fue determinante para el desarrollo de la zona. Con el paso del tiempo, el entorno ferroviario dio lugar a un sector principalmente residencial en el que comenzaron a aparecer viviendas con distintas influencias arquitectónicas europeas.

Por eso, recorrer Belgrano R permite encontrar casonas de estilos diversos, entre ellas construcciones que evocan al neotudor y otras variantes de la arquitectura británica. A diferencia de otros sectores porteños, la estética no queda concentrada en unas pocas cuadras, sino que aparece integrada a una trama de calles residenciales, árboles y espacios verdes.

En algunas calles de Belgrano R, las grandes casonas, los árboles añosos, los jardines y la arquitectura de inspiración inglesa construyen una postal que bien podría pertenecer a un barrio de Londres.

La esquina que recuerda a Notting Hill

Entre todos esos rincones, Conde y Echeverría se destaca por la particular combinación de arquitectura y actividad comercial. Las casas bajas, los jardines y las fachadas tradicionales generan una atmósfera que puede recordar a barrios londinenses como Notting Hill, especialmente por esa mezcla de viviendas antiguas, vegetación y calles de escala tranquila. La presencia de la Librería Kel suma otro elemento distintivo al paisaje, el lugar funciona como uno de los puntos reconocibles de esta esquina y refuerza, además, el vínculo del barrio con la cultura y el idioma inglés.

La presencia de la Librería Kel en el barrio de Belgrano R suma otro elemento distintivo al paisaje.

La mejor manera de conocer este sector de Buenos Aires es a pie. Más que buscar una única atracción turística, el recorrido consiste en observar las construcciones y descubrir los detalles que aparecen en las distintas calles. Entre los elementos que vale la pena mirar se encuentran las fachadas de ladrillo a la vista, los techos inclinados, las ventanas, las rejas y los jardines que rodean muchas de las viviendas.

Otro punto destacado de la zona es el Palacio Hirsch, ubicado en Conde y Juramento. La residencia, inaugurada en 1922, combina elementos del estilo inglés eduardiano con influencias francesas y constituye otra muestra de la diversidad arquitectónica que caracteriza a este sector de Belgrano. La caminata también permite descubrir plazas, cafés, comercios y calles particularmente tranquilas, lejos del ritmo de las avenidas más transitadas de la Ciudad.