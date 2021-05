Pampita se la pudrió a El Trece y se fue en la mitad de una nota: "Chau"

Carolina "Pampita" Ardohain se prepara para afrontar La Academia de ShowMatch 2021 como una de las mujeres que se encargarán de formar parte del jurado del programa conducido por Marcelo Tinelli. Pese a que falta poco para el debut del nuevo ciclo, y la alegría rodea a los protagonistas, en las últimas horas la modelo y conductora de pudrió de Los Ángeles de La Mañana, de El Trece, y dejó hablando solo a un periodista.

Si bien lleva siete meses de embarazo, "Pampita" tendrá una participación importante en el estreno del programa: bailará al ritmo de una emotiva canción del histórico músico Astor Piazzolla. De hecho, también formará parte de un reality que girará en torno a cómo lleva la vida antes de dar a luz a su hija, por lo que el periodista que la entrevistó aprovechó para hacerle algunas consultas al respecto.

Sin embargo, el momento más picante se dio cuando el reportero le preguntó: "(El panelista) Gabriel Oliveri salió a contar varios detalles nuevos sobre la pelea con Isabel (Macedo)". Inmediatamente después, la famosa conductora manifestó: "No, no, no hablo". Luego, se dio media vuelta y se marchó expresando: "Chau, besos".

Pero, ¿por qué molestó tanto la pregunta que el periodista le hizo a Pampita? Hace unos días, Oliveri dio a conocer en América TV algunos detalles de lo que supuestamente ocurrió el día en que la modelo se peleó con Isabel Macedo, quien habría estado con su entonces pareja Benjamín Vicuña.

El relato de la pelea de Pampita con Isabel Macedo por Benjamín Vicuña

En las fiestas de Año Nuevo del 2010, Pampita lo celebró en Punta del Este y se cruzó con Isabel Macedo, quien habría estado con Benjamín Vicuña. En América TV, el panelista Gabriel Oliveri aportó nueva información sobre lo que sucedió aquella noche polémica: “Pampita pelea por lo suyo. Lo de Macedo… La gente que estuvo ahí cuenta que se descalzó, tiró las sandalias, saltó los sillones porque no llegaba por el caminito normal, la arrastró a la puerta y la agarró de las crenchas".

Cuándo empieza La Academia de ShowMatch: fecha de estreno y horario

El próximo lunes 17 de mayo, Marcelo Tinelli debuta con la nueva temporada de Showmatch en El Trece. Por primera vez, en un horario diferente: a las 21.30 horas, un giro estrátegico del conductor para no tener que enfrentarse en el rating con Masterchef Celebrity. Se espera una gran apertura, con una ficción llena de figuras. El martes, en tanto, dará inicio al certamen de canto, baile y acrobacia, que es la gran apuesta del animador.