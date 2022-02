OF

Estudio de "Game of Thrones" lleva a los fanáticos a una gira por Westeros

Desde las tierras heladas "Más allá del muro" hasta el destruido "Salón del trono", un nuevo recorrido por el estudio de "Game of Thrones" lleva a los fanáticos al detrás de escena de la exitosa serie de televisión.

En Linen Mill Studios en Banbridge, Irlanda del Norte, uno de los varios lugares donde se filmó la serie, la atracción abre el mundo de Westeros al público con una variedad de atuendos, accesorios y escenarios en exhibición.

Los artículos incluyen la espada "Longclaw" del personaje Jon Snow y el vestido que su hermana Sansa usó para su boda con Joffrey.

"Los seguidores (de la serie) estarán encantados con una gira por el estudio porque todo lo que ven aquí se usó en el programa", dijo a Reuters el actor Ian Beattie, quien interpretó a Meryn Trant, en una presentación el miércoles.

"Estos son los escenarios reales en los que caminamos. Estos son los atuendos reales que usamos, las espadas que blandimos, lo que sea, todo está aquí. Y a diferencia de la serie, donde no siempre lo ves, en realidad llegarán a ver el increíble detalle que se incluyó en cada aspecto de la realización".

La atracción de 10.000 metros cuadrados presenta escenarios que incluyen el Gran Salón en Winterfell, King's Landing y Dragonstone, así como experiencias interactivas.

Basado en saga literaria "A Song of Ice and Fire" del autor estadounidense George RR Martin, "Game of Thrones" se emitió por primera vez en 2011 y se convirtió en un fenómeno mundial durante sus ocho temporadas. La galardonada serie de HBO concluyó en 2019 con un final que dividió al público.

La precuela "House of the Dragon", ambientada 200 años antes de la serie original, se estrenará este año.

El Game of Thrones Studio Tour abre al público el viernes.

