Las acusaciones por plagio fueron moneda corriente en su camino.

Este jueves 18 de marzo de 2021, el artista Cristian Gustavo Dzwonik celebra 50 años de vida. Él es más conocido, en el ambiente artístico y en general, como Nik: sí, es el autor de Gaturro y un historietista al que las denuncias por plagio lo han acompañado a lo largo de su reconocida carrera.

Diferentes colegas y medios han puesto la lupa sobre las creaciones de Nik, a quien se le han encontrado diversas semejanzas en diálogos entre personajes o bien entre acciones y dibujos que plasmó en sus publicaciones en La Nación. Una de las denuncias más recordadas provino desde The Economist: el artista italiano Lucas D'Urbino supo manifestarse de forma directa en sus redes sociales para expresar su repudio.

"¡Copió mi trabajo! ¿Algo para decir, señor Gaturro? ¿Algo para decir, La Nación?", se preguntó D'Urbino, compartiendo una imagen en donde se ven las semejanzas entre sus dibujos y los publicados por Nik. Si bien los textos fueron diferentes, en ambos se puede observar como un "ser superior" sostiene a otro con una soga y parece manejarlo a su antojo.

De todas formas, artistas como "El Negro" Fontanarrosa, Daniel Paz y Rudy e incluso el fallecido Quino (creador de la mítica Mafalda) han tenido publicaciones de las que Nik pareciera haber extraído ideas. Las mismas fueron advertidas por el diario La Tercera, quien también compartió declaraciones del mencionado Quino sobre la persona a la cual se señaló en más de una ocasión como artífice de varios plagios.

"Atento el silencio guardado por el dibujante Cristian Dzwonik (a) Nik y el Diario La Nación a mi pedido de que se publicaran en forma conjunta la tira de la serie "Mafalda" y la de "Gaturro", suplo tal omisión reproduciéndolas por este medio con el objeto de ponerlas a consideración de los lectores, manifestando públicamente mi desagrado por sus similitudes más que evidentes", expresó Quino.

Tiempo atrás, en una entrevista con Página 12, expresó: "Soy muy amigo de Miguel Rep, que me parece uno de los dibujantes más talentosos de la última generación. Pero diría que en general me llevo bien con todos, menos con Nik, que publica en La Nación y empezó robando muchísimo a Rudy, a Daniel Paz, de Página/12. Nik vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos. Nadie lo soporta. Al punto que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté".

Las denuncias por plagio más recordadas en la carrera del artista Nik

A continuación, se mostrarán los diseños a los que fueron encontrados muy semejantes a los realizados por Nik. ¿Curiosas inspiraciones del dibujante?

1- Nik acusado por plagio a Bill Waterson

Las acusaciones por plagio fueron moneda corriente en su camino.

2- Nik acusado por plagio a Daniel Paz y Rudy

Las acusaciones por plagio fueron moneda corriente en su camino.

3- Nik acusado por plagio a Diego Pares

Las acusaciones por plagio fueron moneda corriente en su camino.

4- Nik acusado por plagio a Roberto Fontanarrosa

Las acusaciones por plagio fueron moneda corriente en su camino.

5- Nick acusado por plagio a Quino

Las acusaciones por plagio fueron moneda corriente en su camino.

6- Nick acusado por plagio a Luca D'Urbino (The Economist)