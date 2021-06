La fuerte emoción de la mamá de Nicolás Vázquez tras su accidente

Mirta Mantovani publicó un sentido texto en sus redes sociales, en agradecimiento a quienes le enviaron buenas energías a su familia tras el derrumbre del edificio donde se hospedaba su hijo.

Después del milagroso momento que vivieron Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras el derrumbe del edificio donde se hospedaban en Miami, la madre del actor hizo un emotivo posteo en sus redes sociales, en agradecimiento a la gran cantidad de mensajes de apoyo que ella y su familia recibieron después del incidente. Mirta Mantovani acudió a una de sus historias de Instagram para dedicarle sus palabras a quienes la siguen en la red social.

“Quiero agradecerles todos los mensajes de amor que recibí en estos días. El amor siempre hace bien. De todo corazón, gracias”, escribió la madre del protagonista de Casi Ángeles en su posteo. Un tiempo después, Mirta compartió otras emotivas palabras, que si bien no se referían de manera directa a lo que aconteció con hijo y su nuera, no caben dudas de que fueron dedicadas a ellos. “Cada persona viene a este mundo con un destino específico. Tiene algo que conseguir, tiene que mandar algún mensaje, tiene que completar algún trabajo”, comienza el texto que publicó y sigue: “No estás aquí accidentalmente, estás significativamente. Hay un propósito detrás tuyo”, culmina el mensaje compartido por la señora en sus redes.

Por su parte, el esposo de Gimena Accardi habló en primera persona sobre el accidente que vivió. “La verdad que seguimos todavía en shock pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de lo más importante porque acá hay gente que está desaparecida y muerta, y creo que esto lamentablemente continúa para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida”, lanzó Vázquez, en alusión al momento en que se salvaron por estar en el ascensor del edificio que se derrumbó.

El actor relató con lujo de detalles el traumático momento que vivió junto con la estrella de Amor en Custodia, al que definió como “de película”. “Con diferencia de 6 o 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, paró en el lobby como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo. No sabíamos qué pasaba, si era un tornado, un ataque. Era lo más parecido a una película. Empezamos a correr junto con tres o cuatro personas más. No éramos muchos, estábamos desbordados por los nervios”, comentó en un audio que se viralizó en las redes.

Regreso a casa

Después de la odisea que vivieron, finalmente Accardi y Vázquez pudieron volver a su hogar, y él publicó un extenso texto en sus redes, sobre cómo atravesó los últimos días. “Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían”, comienza su relato.