Qué fue de la vida de Jim Carrey, actor de películas que se pueden ver en Netflix

El nacido en Canadá es un actor bastante recordado debido a las películas que ha interpretado a lo largo de su carrera. Qué ha pasado con la vida de Jim Carrey.

Jim Carrey ha tenido una destacada carrera en el mundo del espectáculo y además estuvo actuando en películas bastante interesante, las cuales lo llevaron a convertirse en una de las estrellas de Hollywood. Pero, en la actualidad se encuentra alejado del medio después de algunos sucesos que lo marcaron en los últimos años. Qué pasó con la vida de Jim Carrey.

James Eugene Carret nació el 17 de enero de 1962 en Canadá. Su talento marcó diferencias y debido a su carisma, se logró ganar un lugar dentro del grupo actores mejor cotizados en los Estados Unidos. Sus papeles de humor no serán olvidados a pesar de que en la actualidad se encuentra alejado de la pantalla grande.

El principal motivo por el cual Carrey dejó las producciones está relacionado con el suicidio de Cathriona White, su ex pareja, quien falleció a causa de una sobredosis de fármacos. La irlandesa tenía 26 años menos que el actor y decidió ponerle fin a su vida el pasado 28 de septiembre del 2015, cuatro días después de haber finalizado la relación con el actor. Las autoridades encontraron una nota al lado del cuerpo, la cual, acusaba directamente a Jim de haber terminado su vínculo sentimental.

Posterior a este suceso, el canadiense informó en un comunicado: “Estoy conmocionado y profundamente entristecido por el fallecimiento de mi dulce Cathriona. Ella era una flor irlandesa verdaderamente amable y delicada, demasiado sensible para este suelo, para quien amar y ser amada era todo lo que brilla. Mi corazón está con su familia y amigos y con todos aquellos que la amaban y cuidaba de ella. Todos hemos sido golpeados por un rayo", sostuvo.

Lo cierto es que este hecho generó bastante confusión y además se difundió información bastante delicada en medio de un momento crítico para la vida de la estrella de Hollywood. Este clima no fue nada favorable para él ya que diferentes producciones tomaron importantes determinaciones a tal punto de llegar a cancelarlo.

En simultaneo, Jim afrontaba problemas relacionados con una fuerte depresión. “La gente necesita motivación para hacer cualquier cosa. No creo que los seres humanos aprendan nada sin desesperación. La desesperación es un ingrediente necesario para aprender algo o crear algo. Punto. Si no estás desesperado en algún momento, no eres interesante”, se refirió sobre el tema en una entrevista publicada en el 2009.

Qué ha pasado con Jim Carrey

Tras varios años de señalamientos, el comediante rompió el silencio y agregó que él mismo fue quien había tomado la decisión de alejarse del medio y esto lo sostuvo debido a su agotamiento con respecto a la postura de algunas corporaciones.

Durante los últimos años el canadiense ha tenido una vida más que todo tranquila. En la actualidad se dedica a la pintura y utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores sus diferentes trabajos.

En noviembre del 2022 anunció que abandonaba Twitter a través de un video que publicó en su cuenta personal. “Me voy de Twitter, pero primero les muestro una caricatura que hice con mi amigo Jimmy Hayward. Está basado en mi pintura de un viejo y loco farero, de pie, desnudo en una tormenta, convocando a los ángeles y haciendo brillar su lámpara para guiarnos a través de una noche traicionera. ¡Los quiero a todos!”, dijo.

Con respecto a sus participaciones en la pantalla grande, estuvo participando en la película Sonic 2 estrenada en abril del 2022. Posteriormente declaró que ya había hecho lo suficiente.