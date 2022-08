Actúa Tom Holland y es un éxito en Netflix: la película que no te dejará dormir

Netflix incluyó una película en su catálogo que es un verdadero éxito mundial. De qué trata el filme "El Diablo a Todas Horas", protagonizado por Tom Holland que causa sensación en la plataforma de streaming.

Netflix volvió a generar revuelo en su plataforma con una novedosa propuesta. En esta oportunidad, la empresa cuenta con una producción aclamada por los fanáticos del cine. El servicio para ver series y películas tiene un filme que dura 2 horas y 18 minutos y que es un verdadero éxito: se trata de El Diablo a Todas Horas (The Devil All the Time, en Estados Unidos), que sin lugar a dudas no te dejará dormir.

De género crimen, drama y suspenso, la película estrenada en 2020 está dirigida por Antonio Campos. En tanto, la misma es protagonizada por tres grandes estrellas como Tom Holland, Bill Skarsgard y Robert Pattinson. Asimismo, el elenco está integrado por actores como Riley Keough, Mia Wasikowska, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling y Eliza Scanlen, entre otros. Es clave tener en cuenta que es apta para mayores de 16 años.

De qué trata El Diablo a Todas Horas, la película de Netflix que es un éxito

El Diablo a Todas Horas (The Devil All the Time) es una película sumamente escalofriante que está basada en la novela escrita por Donald Ray Pollock. De acuerdo a las autoridades de Netflix, la siniestra historia gira en torno a "un joven que se desvive por proteger a su familia en un pueblo envuelto en corrupción y depravación".

Según lo que precisaron los expertos de crítica en IMDB, uno de los sitios más importantes del mundo del cine y espectáculo, El Diablo a Todas Horas (The Devil All the Time) tiene 7,1 puntos (más de 132.000 personas votaron), por lo que está muy aprobada por el público.

Las críticas de El Diablo a Todas Horas

