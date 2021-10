Emotivo recuerdo: Dady Brieva contó un momento con Néstor Kirchner en Agrandadytos: "Hoy tiene otro significado"

Dady Brieva rememoró su encuentro con Nésetor Kirchner en Volver Mejores, de El Destape Radio.

Dady Brieva conversó en Volver Mejores, en El Destape Radio, y recordó ese día de 2004 en que Néstor Kirchner fue a Agrandadytos, el programa que él conducía veinte años atrás en donde entrevistaba a niños pequeños sobre distintos temas. Aquella vez, Dady visitó la casa rosada con un grupo de nenes y Néstor los recibió.

“Hoy pasé por un lugar que se llama Lo de Néstor. Un lugar muy lindo, unos cuadros, unos murales de Néstor… y recordando su expresión me engaché con: ‘momentos: esa va a ser la consigna de hoy’”, empezó Brieva. Cuando le preguntaron qué momentos de Néstor Kirchner se le venían a la cabeza, pensó en ese especial de Agrandadytos.

“Fui a Agrandadytos con los chicos y él contó un par de anécdotas. Está en YouTube, está muy lindo, porque les habla a los chicos de cómo es la tarea del presidente. Y ahora, con el diario del lunes, esas palabras tienen otro significado”, recordó el conductor.

“Yo siempre lo cuento, no pude adherir a Néstor porque estaba en otra cosa. Me lo perdí, y lo digo como ‘sos fan de los Rolling Stones y vos ese día estuviste con tres meses de hepatitis’. Yo no tendría que haberme subido al tren para Mar del Plata, yo tendría que haber manejado ese tren. Y me lo perdí, siempre lo cuento, me estaba divorciando y tenía toda la energía puesta ahí. Fueron cinco, seis años importantes”, cerró Dady Brieva.

Brieva también recordó que, en ese momento de la historia, los peronistas más clásicos no apoyaban al kirchnerismo como hoy en día. “Ellos no cantaban el himno, no había foto de Perón. La mayoría de los peronistas lo teníamos como que el hombre se quería desmarcar de la historia. Se leía así, por lo menos desde mi punto de vista. Y esta cosa de no pensar nunca que uno de los hijos o sobrinos de Perón puede ser más que Perón, o revitalizar u optimizar todo lo que fue el peronismo. Esa fue la verdadera sorpresa y ahí es cuando me da bronca habérmelo perdido, no haber estado ahí y no haber hecho lo que hice en 2016 para adelante”, cerró.

El día en que Néstor Kirchner fue entrevistado por los niños de Agrandadytos

“Momento histórico, eh. Vengan conmigo, hoy vamos a conocer la casa más grande del país”, les dijo Dady a los chicos mientras ingresaban por los pasillos de la Casa Rosada y les mostraba todas las habitaciones. “Recorran, saquense fotos donde quieran y en mi escritorio tengo unos cuantos problemas; arréglenmelos”, les dijo Néstor a los nenes, y les explicó: “Es un puesto de responsabilidades muy grandes, y en momentos difíciles como los que vive la Argentina, no dormís y te angustiás. Pero sería muy malo asumir el rol de víctima. Lo que necesitamos los argentinos es asumir nuestros compromisos”.