Bondiola a la cerveza para Navidad: la receta bien jugosa de Cocineros Argentinos

La reunión en la mesa navideña se vuelve aún mejor si se tiene en frente una bondiola a la cerveza, y si esa receta es la de Cocineros Argentinos, ni que hablar. Este plato en principio puede sonar difícil de elaborar, pero todo lo contrario, lo único que se requiere es de paciencia y seguir paso a paso las instrucciones, que te compartimos a continuación.
Receta de bondiola a la cerveza
Con tan solo decir "bondiola a la cerveza" el paladar se pone contento. Que mejor, entonces, que compartir esta alegría en la mesa navideña. Esta Navidad podés preparar este plato exquisito, que se puede combinar con ensalada rusa, una clásica guarnición de las fiestas, u otras ensaladas. A continuación te compartimos la receta de Cocineros Argentinos:
Una receta perfecta para Navidad es la bondiola a la cerveza.
Ingredientes
- 1 bondiola entera
- 1 L de cerveza negra
- 1 L de caldo de carne
- 1 puerro
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 1 ramita de romero
- 2 cucharadas de miel
- 3 papas
- Leche, crema y queso rallado (para gratinar)
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
- Condimentar una bondiola de cerdo con sal y pimienta a gusto. En una sartén o plancha bien caliente, sellar la carne por todos sus lados hasta que quede bien dorada. Retirar y reservar.
- En una fuente apta para horno, colocar la bondiola sellada junto con cebolla, puerro y zanahoria cortados en trozos grandes. Sumar una ramita de romero para aromatizar.
- Agregar cerveza negra y caldo de carne en partes iguales, hasta casi cubrir la preparación. Tapar la fuente con papel aluminio.
- Llevar a horno bajo y cocinar durante aproximadamente una hora y media. La cocción lenta es clave para que la bondiola quede muy tierna y jugosa.
- Una vez lista la carne, retirarla de la fuente y mantenerla caliente. Colar el líquido de cocción y llevarlo a una olla.
- Incorporar miel al líquido colado y cocinar a fuego medio hasta que la salsa reduzca y tome una consistencia más espesa y concentrada.
- Volver a colocar la bondiola dentro de la salsa reducida y cocinar unos minutos más para que se impregne bien del sabor.
- Para el acompañamiento, cortar papas en cubos medianos y colocarlas en una fuente con una mezcla de leche y crema, previamente condimentada con sal y pimienta. Cocinar en horno hasta que estén tiernas.
- Agregar queso rallado por encima de las papas y gratinar en horno fuerte hasta que queden doradas.
- Servir la bondiola bien caliente, bañada con la salsa de cerveza, junto a las papas gratinadas.