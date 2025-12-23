Bondiola a la cerveza para Navidad: la receta bien jugosa de Cocineros Argentinos.

La reunión en la mesa navideña se vuelve aún mejor si se tiene en frente una bondiola a la cerveza, y si esa receta es la de Cocineros Argentinos, ni que hablar. Este plato en principio puede sonar difícil de elaborar, pero todo lo contrario, lo único que se requiere es de paciencia y seguir paso a paso las instrucciones, que te compartimos a continuación.

Receta de bondiola a la cerveza

Con tan solo decir "bondiola a la cerveza" el paladar se pone contento. Que mejor, entonces, que compartir esta alegría en la mesa navideña. Esta Navidad podés preparar este plato exquisito, que se puede combinar con ensalada rusa, una clásica guarnición de las fiestas, u otras ensaladas. A continuación te compartimos la receta de Cocineros Argentinos:

Una receta perfecta para Navidad es la bondiola a la cerveza.

Ingredientes

1 bondiola entera

1 L de cerveza negra

1 L de caldo de carne

1 puerro

1 cebolla

2 zanahorias

1 ramita de romero

2 cucharadas de miel

3 papas

Leche, crema y queso rallado (para gratinar)

Sal y pimienta a gusto

Preparación