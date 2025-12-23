La receta súper fácil del turrón casero de Navidad con avena y sin horno.

Se acercan las Fiestas y cada vez es más caro armar la mesa dulce, por lo que esta receta sencilla y económica del clásico turrón navideño es ideal para el bolsillo de los argentinos. Se trata de una reversión que combina varias capas de galleitas con una deliciosa mezcla cremosa de chocolate, avena y dulce de leche.

Se hace en pocos minutos y con apenas una hora de heladera queda lista para comer. Es perfecta para sumar a la mesa dulce de Navidad o Año Nuevo, o para quedar muy bien en una reunión social o con visitas en casa.

El turrón de avena es una alternativa fácil y económica para quedar bien en la mesa navideña.

Cómo es la receta del turrón casero de Navidad

Ingredientes

3 paquetes de galletitas de agua

200 g de manteca

10 cucharadas de leche

100 g de chocolate en barra

40 g de cacao dulce

200 g de azúcar

250 g de avena de cocción rápida

3 o 4 cucharadas de dulce de leche tradicional

Preparación paso a paso del turrón de avena

Paso 1: En una cacerola a fuego bajo, derretir la manteca junto con la leche y el chocolate en barra, mezclando suavemente hasta integrar.

Paso 2: Incorporar el dulce de leche y revolver hasta obtener una crema homogénea.

Paso 3: Luego sumar el cacao, el azúcar y la avena, y cocinar durante 3 o 4 minutos más, siempre revolviendo para evitar que la preparación se pegue o forme grumos.

Paso 4: En una fuente o molde rectangular, disponer una capa de galletitas de agua y cubrir con una capa de la mezcla de avena. Repetir el procedimiento alternando capas hasta terminar los ingredientes. Finalizar con una capa de la preparación.

Paso 5: Llevar a la heladera por al menos una hora para que tome firmeza antes de servir.

Para finalizar, se puede decorar con un poco de coco rallado, nueces o almendras picadas por encima, lo que le aporta un toque extra de textura y sabor. Entre otros tips, los expertos recomiendan revolver mucho la mezcla mientras se cocina para que tenga una textura uniforme. También, hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo repose en la heladera, mejor será el sabor del turrón.000