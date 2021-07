Muerte de Natacha Jaitt: "Están haciendo una obstrucción de justicia", denuncia uno de los testigos

Una denuncia de Raúl Velaztiqui Duarte, presente la noche que falleció la modelo, podría cambiar el rumbo de la investigación.

Natacha Jaitt falleció en condiciones dudosas la madrugada del 23 de febrero de 2019. Raúl Velaztiqui Duarte, productor de eventos, estaba presente en aquel momento y en estos días presentará una denuncia a través de su abogada porque le niegan el acceso a la causa que investiga la muerte de la modelo. En su momento, fue el único detenido debido a incongruencias en sus declaraciones. Posteriormente fue absuelto por inexistencia de delito.

La denuncia penal la radicará en la Fiscalía general de La Plata contra los fiscales y Laura Capra por "denegación de justicia". La actriz fue encontrada muerta en la suite de invitados del salón de fiestas Xanadú de Villa La Ñata, en la localidad de Benavídez.

"Sistemáticamente, desde el año pasado, la fiscalía de género me impide el acceso a la causa y eso impide que yo ejerza el pedido de justicia por Natacha. Lo mismo que le esta pasando a Ulises Jaitt me esta pasando a mí con el agravante que soy querellante en la denuncia penal contra todos los que estuvieron esa noche", le indicó Velaztiqui Duarte a Exitoína.

Cuando Natacha murió había otras cuatro personas en el mismo salón. Guillermo Rigoni, empresario dueño del lugar, Guillermo Bartolini (al que llaman 'Voltio'), Gaspar Fonolla, Luana Monsalvo y Raúl Velaztiqui Duarte, con quien Natacha supuestamente estaba arreglando un show que se montaría en el lugar.

Según los médicos policiales presentes en la escena, la ex vedette "no presentaba signos de violencia externos, habiendo sido su muerte un posible accidente cerebrovascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína". Pero el productor que la acompañaba continúa queriendo ubicar a los culpables y presentó un escrito ante la justicia: "A mi entender hubo, también, un posible abandono de persona, ya que extraído de las declaraciones del Sr Gonzalo Rigoni, él la deja sola a Natacha mientras se encontraba convulsionando y en riesgo de vida durante los 26 minutos, que fueron los que terminaron con su vida". También aclaró que "no hubo premeditación pero si le facilitaron la droga, siendo esa causa lo que desencadeno la falla multiorgánica que los peritos determinaron".

Además, aseguró "que desde que fue aparado de la causa "nunca me dejaron ver las actuaciones y ahora soy querellante en una causa penal donde interviene el Juzgado de Garantías Nº 5, y el Juzgado Nº 2 donde esta la causa no me permite verla, no me dan acceso y por eso yo no puedo hacer las presentaciones". "Están haciendo una obstrucción de Justicia", puntualizó.

También denunció que "públicamente siguen intentando proteger y tapar a las personas que le dieron la droga a Natacha". Pasan los años, y el misterio por la muerte de Natacha Jaitt continúa.

Las advertencias de Natacha Jaitt antes de morir

"No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar un tiro. Si eso pasa, yo no fui", señaló la ex vedette y mediática el 5 de abril de 2018 en Twitter. Habían pasado apenas unos días del estallo de supuestos abusos en las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente, causa en la que después declaró como testigo. La modelo ya había sembrado el misterio en todos con un supuesto pendrive con información comprometedora. Sin embargo, tiempo después se supo que solo se trataba de un archivo de Word con nombres de supuestos abusadores y el vínculo entre ellos.

Jaitt nombró en reiteradas ocasiones que uno de los integrantes de esta red de prostitución infantil era el relacionista público Leonardo Cohen Arazi y el árbitro de inferiores Martín Bustos. Ambos se entregaron a la Justicia y fueron detenidos. Días más tarde, la modelo fue citada a declarar como testigo y, tras su presentación, recibió las amenazas: "Cerrá la boca a o tus hijos pagarán con la vida".