Qué es "monstruo cósmico" que capturó la NASA

El también llamado "Leviatán cósmico" está mucho más cerca de la órbita de la Tierra que el objeto más distante jamás observado. Se trata uno de los descubrimientos más impresionantes del telescopio Hubble.

El telescopio Hubble, que opera hace más tres décadas en el espacio exterior halló un "monstruo cósmico" capaz de distorsionar el tiempo y el espacio. Según informó, la Agencia Espacial del viejo continente (ESA), se trata de un cúmulo de galaxias masivo ubicado a unos 8.000 millones de años luz de la Tierra.

En un comunicado, la ESA –que opera el telescopio junto con la NASA- señaló que el “monstruo en ciernes” está compuesto de al menos dos cúmulos de galaxias elípticas en proceso de fusión, visibles como una multitud de formas densas y ovaladas. Cada galaxia está rodeada por un halo brillante y naranja, en torno a su núcleo. Además, en la imagen se destaca una estrella brillante, que muestra un efecto de estallido con cuatro picos.

Si bien el también llamado "leviatán cósmico" se encuentra muy lejos de nuestro planeta, está mucho más cerca de la órbita de la Tierra que el objeto más distante jamás observado, del que nos separan 13.500 millones de años luz. La formación cósmica actúa como una lente gravitacional. Tal como explica un artículo de Space, eso permite a los astrónomos estudiar las primeras galaxias en detalle.

“Un cuerpo celeste como un cúmulo de galaxias es lo suficientemente masivo como para distorsionar el espacio-tiempo, lo que hace que el camino de la luz alrededor del objeto se doble visiblemente como si fuera una gran lente”, explicaron desde la ESA. “Los primeros indicios de lentes gravitacionales ya son visibles en la imagen en cuestión como arcos brillantes, que se mezclan con la multitud de galaxias”, completaron.

En la imagen, los efectos de la lente gravitatoria se evidencian a la derecha de la galaxia central más grande, que estira a otra en el fondo, haciendo que aparezca como dos arcos delgados conectados. El descubrimiento es uno de los hallazgos más impresionantes del telescopio Hubble, que está operando hace más de 33 años.

De esta forma, Hubble sigue recolectando información relevante, pese a que el telescopio espacial James Webb se consolida como el "mimado" de la astronomía, y Europa está ultimando los detalles para la puesta en funcionamiento de Euclid, otro dispositivo que estudiara el universo in situ.

La NASA descubrió un planeta "vagabundo" que se acercaría a la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) descubrió la existencia de un planeta "vagabundo" dentro de la "nube de Oort". Se trata de una unidad estelar que está en las afueras de nuestro Sistema Solar y contiene "material estelares" como asteroides y pequeños planetas, y uno de estos podría acercarse a la Tierra.

De acuerdo a lo informado de la NASA, luego de un profundo análisis, existirían en la periferia de nuestro sistema solar los también llamados "exoplanetas" orbitando entre las más de 3 mil millones de estrellas que flotan en dicha zona de nuestro universo. "Teniendo en cuenta la demografía de los exoplanetas, estimamos que una de cada 200 a 3.000 estrellas, podría albergar un planeta en la zona análoga a la nube de Oort", indicaron algunos de miembros del equipo de especialistas de la agencia estadounidense.

La nube de Oort es una nube esférica de objetos llamados "trans-neptunianos". Según informaron, se encuentra en los límites del sistema solar, casi a un año luz del Sol, y aproximadamente a un cuarto de la distancia del Sol a Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar.

Los planetas "rebeldes", también llamados "vagabundos", son aquellos que transitan a través del cosmos y giran sin la necesidad de contar con una estrella. No obstante, no se sabe con mayor exactitud sobre este extraño fenómeno. Además, hasta el momento, la NASA no hizo declaraciones sobre que podría pasar si uno de estos exoplanetas se acercan a la Tierra.