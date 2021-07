El picante dardo de Nancy Pazos a Diego Santilli: "Le sale bárbaro hacerse la víctima"

Tras el lanzamiento de las listas para las PASO, la periodista dialogó con la pre candidata del oficialismo y, con conocimiento de causa, le sugirió algunas acciones para enfrentar a Diego Santilli.

Después del lanzamiento de las listas de pre candidatos de cara a las PASO, la periodista Nancy Pazos habló con Victoria Tolosa Paz, pre candidata del Frente de Todos y principal oponente de Diego Santilli, quien ahora se hace llamar bonaerense. Sin vueltas, la periodista le dio una serie de consejos a Tolosa Paz para enfrentarse al actual vicejefe de Gobierno porteño quien, no casualmente, es también su exmarido.

“Yo no te hubiera elegido nunca como primera candidata en la provincia de Buenos Aires”, arrancó Nancy Pazos aunque, al minuto, argumentó: “Básicamente, porque vas a tener que enfrentar, cuando pasen las internas, seguramente a Santilli". "Diego tiene un montón de características personales, vos lo conocés además también. Una de las características es que le sale bárbaro hacerse la víctima", disparó.

Para fundamentar su exposición, la periodista explicó: "Cuando estuvimos juntos, se terminó yendo de casa. Fue todo un desastre. Pasó hace un montón de tiempo y ya está todo más que bien. Pero, la verdad, yo fui abandonada, dejada, me engañó con otra, se fue, se casó al poco tiempo y después yo terminé siendo la villana de la historia, lo cual es una cosa increíble. Tiene esa capacidad".

"Vas a tener que ir moderando tus formas a ver si terminás siendo la villana de la película vos también”, lanzó. De todos modos, para evitar entredichos con el padre de sus hijos, Pazos sugirió: "Yo te puedo asegurar que si te vas a comer un asado con el Colo la pasás bárbaro. Te cagás de la risa".

"Pero yo quiero saber, más allá del color de pelo que tiene, qué piensa Santilli", respondió Tolosa Paz, pero lejos de aclarar los tantos, Pazos volvió a la carga contra el pre candidato del macrismo para la Provincia. "Es que no piensa... No, no es que no piensa. Yo tengo la misma edad pero había sido formada políticamente previamente", señaló la periodista.

A continuación, reveló que "en realidad no está con Alberto Fernández porque se llevaba mal en lo personal y terminaron cerrando una lista horriblemente una vez. Se pelearon en un cierre de listas y por eso no terminó siendo kirchnerista". "Esto te lo puedo asegurar. Hay una camada de dirigentes políticos muy formados en la década del noventa en donde van para un lado. Pará, te digo. Lo tienen ustedes también. Sergio Tomás (Massa) podía haber estado del otro lado también", completó.