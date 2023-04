Tiraron dinero en su show y el cantante de Ke Personajes tomó una decisión impensada: "Cortame"

El cantante de cumbia se pronunció en el escenario sobre el motivo de su enojo. El líder de Ke Personajes protagonizó un escandaloso momento en medio de un show.

El cantante de Ke Personajes se mostró indignado en medio de uno de sus shows por una actitud de un grupo de personas del público. Emanuel Noir le pidió a sus músicos que dejaran de tocar para referirse a lo que sucedió a metros del escenario y lanzó un mensaje contundente.

Varias personas que se encontraban en el sector VIP del evento en el que Ke Personajes tocó tiraron billetes al sector más económico, por lo que el líder de la banda reaccionó con mucha molestia. Noir se refirió a ese hecho como una actitud soberbia y chicaneó a las personas que estaban en el el sector más caro. "No sé cuánto es de plata, pero seguramente es poco. Mirá cómo sigue basureando, mirá cómo basurea... para mí tendría que tirar dólares. A ver..., no pará, cortame la música. ¿Quién lo tiró?", disparó.

Lejos de hacer un mea culpa, los miembros del VIP comenzaron a silbar y gritar contra la acotación del líder de Ke Personajes, lo que embroncó aún más al cantante. "No basureen a la gente ni menosprecien a nadie. Para que vean que más allá de músico soy un filántropo: cosificar es una palabra que lleva a una persona a mostrarse como un objeto. No tires plata para abajo, tirala en un comedor o en algún lugar donde sea más necesario", enunció el artista.

Emanuel Noir, sobre su adicción a las drogas

"Arranqué a los 13 años, en mi barrio había 11 transas y ahí había de todo pasta base, merca… paco. Mezclaba psicofármacos con alcohol, el transa no vendía las que le quedaban porque me las dejaba para mí. Tuve muchos problemas con la paranoia, tomaba todos los días de la semana. Los fines de semana llegué a tomar 50 artane (droga para el Parkinson)", soltó el cantante de cumbia en diálogo con Gastón Pauls en el ciclo Seres Libres. Y sumó: "“Tomaba una jarra con perfume y pasta. Pesaba 45 kilos y esquivaba los espejos. A los 20 tuve una sobredosis y me dio miedo, una sobredosis es una búsqueda de terminar ese sufrimiento".

El enojo de Emanuel Noir con los Premios Gardel

"Cualquiera que en los Gardel no hay premios a la cumbia. En Latinoamérica la cumbia es el pilar en cuanto a la música y que no sea parte de las ternadas creo que es cualquiera. Da la pauta de que tienen el poder ternan y las dan los premios a sus mismos empleados", lanzó furioso en una historia de Instagram.