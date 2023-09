Sorpresa en la música: Andrés Calamaro se retiró de los escenarios

Andrés Calamaro tomó la drástica decisión de abandonar los escenarios. El video del músico de rock nacional explicando los motivos que despertó todo tipo de reacciones en su público.

Andrés Calamaro es uno de los músicos más influyentes del rock nacional con su proyecto solista en el que se encuentra desde hace años, así como también con sus dos bandas icónicas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. En las últimas horas, el artista de 62 años se volvió tendencia por una drástica decisión: abandonó los escenarios de manera repentina y publicó un video brindando los motivos.

El mundo de la música quedó atónito por lo sucedido con Calamaro, quien decidió abandonar los escenarios sorpresivamente. "No me gusta dar excusas pero no son problemas de salud, ni de logística, ni organización, ni nada musical arriba del escenario", sostuvo el artista a través de sus redes sociales.

Es que "El Salmón" sintió los efectos de la altura en el Festival Cordillera 2023 de Colombia en el que se iba a presentar, no llegó a terminar su show y se fue del escenario sin dar explicaciones. "Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta. En España son siete horas de diferencia, me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, en Cochabamba, en Bogotá nunca lo había sentido, me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud", dijo en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Calamaro se encuentra en medio de una gira por América en países como Ecuador, México, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico y en Argentina se presentará en el Movistar Arena el 15 y 16 de noviembre; el 18 y el 20 en el Anfiteatro Municipal de Rosario; el 23 en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan; y en Neuquén con fecha a confirmar. "No me gusta dar excusas, pero no son problemas de salud, ni de logística, ni organización, ni nada musical arriba del escenario. Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera", cerró.

El sincericidio de Calamaro sobre la serie de Fito Páez: "Había más"

El furor por El amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez de Netflix, parece no tener fin. La biopic del músico rosarino continúa entre los títulos más vistos de la plataforma de streaming, pero también sigue despertando polémicas. Andrés Calamaro se sumó a la oleada de críticas con una picante opinión.

A través de su cuenta de Twitter, Galimbe64457296, el "Salmón" hizo una serie de posteos sin ningún tipo de filtro sobre la producción protagonizada por Iván Hochman y Micaela Riera, quienes interpretaron a Páez y a Fabiana Cantilo. “Vi la serie EADDA (El amor después del amor) y quedé desvelado porque estaba ahí, en todos esos locales y estudios de grabación", destacó sobre el verosimilitud que consiguió la miniserie.

"También es una serie de mi vida y la de otros que permanecemos laterales o invisibles en la ficción. Mientras veía pensaba en nuestras vidas paralelas", agregó el cantante. Ese punto de vista coincidió con el de la baterista Andrea Álvarez, quien tuvo la misma sensación.

Además, relató en qué momento artístico se encontraba él durante el periodo en el que transcurre EADDA. "A ver... No era tan talentoso como Fito pero ya estaba instalado en la crema de los músicos de Buenos Aires; consagrarse en la música no es algo lineal ni depende siempre del éxito formal. Disfrutábamos la amistad y la camaradería, el hedonismo y la imaginación al poder", contó.