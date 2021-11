Qué pasó con el avión en el que viajaba L-Gante

La noticia generó sorpresa entre sus seguidores. L-Gante se encontraba entra la tripulación de un avión que tuvo que aterrizar de emergencia en la madrugada del martes.

No fueron horas fáciles para L-Gante. Corría la madrugada del pasado martes cuando, producto de un desperfecto técnico, el avión en donde viajaban él y sus compañeros tuvo que aterrizar de emergencia. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y hasta el propio artista bromeó en las redes sociales solicitando alguien que "lo ayude a empujar". Ahora bien, ¿qué sucedió con la aeronave para llegar a esta situación alarmante?

Si bien no hubo mayores detalles sobre lo sucedido, el avión que trasladaba a L-Gante sufrió un percance en plena gira por Sudamérica. "Alguien que me ayude a empujar", lanzó el cantante en su cuenta de Instagram. Todo hace indicar que, teniendo en cuenta que luego el aeroplano siguió su camino, no se trató de un inconveniente sumamente grave.

Lo cierto es que L-Gante continúa con sus actividades y presentaciones con total normalidad y sigue siendo una sensación entre sus seguidores. En pocos meses, el joven Elián Valenzuela se transformó en uno de los artistas más icónicos de la República Argentina. Incluso llegó a cantar en el estadio Monumental, cuando el público retornó a las tribunas para ver a la Selección Argentina luego de obtener la Copa América en Brasil.

L-Gante cerró la fiesta de Argentina con su cumbia 420

El cantante de cumbia 420 L-Gante cerró la noche tras la victoria de Argentina sobre Perú por 1 a 0 como loca, en la clasificación a la Eliminatoria Sudamericana. "¡Qué onda el Monumental", irrumpió el joven, uno de los más escuchados en las listas de Spotify de los últimos meses.

"Es la primera vez que vengo a un partido, muy contento. Es hora de festejar", comentó el cantante, con la camiseta con el número 20 en la espalda. La lista de canciones fue Perrito Malvado (una definición típica el "Kun" Sergio Agüero) y también enumeró el abecedario, que fue uno de los videos más virales de los últimos tiempos. Sus temas de cumbia 420 revolucionaron los rankings, al punto que llegó a cantar en Estados Unidos hace dos meses. La que bailó al compás del cantante en uno de los palcos de la tribuna Belgrano fue la actriz Lali Espósito, que se mostró accesible con los fans que le pidieron fotos.