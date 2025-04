Sorpresa en la música por el nuevo anuncio de Nicki Nicole: "Hace rato"

Miranda! confirmó que su próximo álbum, titulado Nuevo Hotel Miranda!, incluirá una colaboración con Nicki Nicole. La canción se llama Hace rato y estará disponible a partir del 8 de mayo, junto con el resto del disco. Según se supo, la pieza combina el pop electrónico característico del dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, con el estilo de la cantante rosarina. Además, el single fue escrito en conjunto por Sergi y Nicole, y producida por Tatool, en un cruce generacional que refuerza la línea de colaboraciones que la banda pop viene desarrollando en sus últimos lanzamientos.

Por otro lado, se confirmó que el sencillo tendrá un videoclip que acompañará la propuesta con una estética surrealista: los integrantes de la banda aparecerán convertidos en gigantes y la gravedad del entorno se verá alterada por fuerzas extraterrestres. En ese escenario, Nicki Nicole protagonizará una coreografía flotante dentro de una habitación del ficticio “Nuevo Hotel Miranda”, donde transcurre el concepto visual del álbum.

"Hace rato" es el nombre de la nueva canción de Miranda! y Nicki Nicole.

Este nuevo tema llega tras el lanzamiento de Triste, canción que Miranda! grabó con Conociendo Rusia, y forma parte de una serie de colaboraciones con artistas de distintas generaciones de la música argentina. El dúo también anunció dos presentaciones importantes en la región: el 8 de noviembre en Santiago de Chile (Claro Arena) y el 22 de noviembre en Buenos Aires (Estadio Ferro). Las entradas ya están disponibles a través de su sitio web oficial.

La confesión de Ale Sergi que sorprendió a sus fanáticos: "Desde hace mucho"

Ale Sergi es uno de los mayores referentes de la industria del pop nacional y su extensa carrera no solo lo consagró como cantante, sino como un intelectual de la música. En sus más de 20 años en el medio, el integrante del dúo Miranda! recorrió escenarios de todo el país, pero supo mantener una gran distancia entre la exposición pública y su vida privada. Por este motivo, sorprendió cuando en una reciente entrevista abrió su corazón y habló de una faceta de él que pocos conocían.

En una entrevista que brindó con Teleshow, el intérprete de Traición y Mentía habló de una faceta musical que pocos conocen: la de coleccionista y la de DJ. Sergi cuenta con una basta colección de más de 3000 discos, los cuales empezó a coleccionar cuando tenía 10 años, donde inició su faceta de melómano. Sin embargo, cuando empezó a dedicarse a la música, se dedicó al canto y la composición, y tan solo unos años atrás consideró la opción de dedicarse a otra cosa.

En este marco, contó cómo empezó a ser DJ: "Desde hace mucho me gusta la música electrónica, y siempre me gustó la música de baile. Al principio no entendía bien lo que era el house, no escuchaba mucho, por ahí escuchaba más música disco y lo primero que me pegó de electrónica fue la época del trip hop, cuando salió Massive Attack y Morcheeba, ahí empecé a buscar un poco más". Luego profundizó: "De a poco fue entrando al house y al techno".

Así siguió: "Yo soy autodidacta, no es que haya ido a una escuela, tomé consejos de varios lados, particularmente de mi novia que es DJ, la Cintia, ella cuando estudió vinilos me empezó a tirar data. Yo tenía las dos bandejas en mi casa, pero una vez probé hace cuatro años y fue imposible, no los podía empatar, es decir ponerlos en el mismo bpm". Por último, setenció: "En cada bandeja tenés un pitch, que te sube y te baja la velocidad del disco. Entonces tenés que poner un disco en cada bandeja y hacer que los bpm, que el tiempo, combine, para poder subir uno y bajar el otro, y que el que está bailando no tenga que cambiar el paso". Ahora, Ale Sergi tendrá su propia presentación como DJ y espera convocar a miles de fanáticos que lo siguen por su carrera en Miranda!.